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下苦功狂背英文單字 張郁琦學測拚上交大材料
2017-05-09 23:22
〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中女中張郁琦英文成績曾是校排倒數8%，數學科高一的6次段考中也僅1次及格，重要科目每每滿江紅的她，拚盡全力下苦功，狂背英文單字、勤練題目，學測英文拚出14級分，躍升前4%的地位，以71級分的學測佳績錄取交大材料。
張郁琦原本英文表現中等，升學女中後，學校英文課採全英語授課，加上有大量的課外英文雜誌閱讀功課，均讓她適應得備感吃力，甚至考出校排倒數8%的成績。
此外，也不特別擅長數學的她，高一共6次段考中，也僅及格過一次，校排總成績總在400多名徘徊的她，把精神及重心寄託在參加學校合唱團上，請公假團練，花去不少時間，她起初對成績並未特別在意，只告訴自己下次再努力。
升上高二值社團活動最忙碌的高峰，看著學姐開始拚學測後，提早意識到學測壓力，抱著焦慮感參加合唱活動，一心難能二用的她，成績還是未明顯改變。
升上高三時她痛定思痛，排出嚴謹的讀書計畫表，按步就班的複習，針對弱科設法強化實力，勤練數學題，英文科更是早早就列出學測4000個英文單字量，每天利用任何可用的瑣碎時間背單字，搭公車時、點餐等餐時，片刻不浪費。
張郁琦曾有過考卷發下來有半數題目看不懂的窘境，苦背單字多時加上勤寫練習題後，她的英文答題率愈來愈高，加上各科讀書計畫陸續達成，學測考出71級分，其中數學12級分，英文更考出14級分佳績，其他3科滿級分，表現超亮眼。尤其英文科從全校倒數8%，一口氣拚到全國前4%的地位。
考出佳績的她錄取交大材料，盼未來投入積體電路的新興材枓研究。
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