| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
南韓大選出口民調 文在寅將入主青瓦台 PR 金車噶瑪蘭威士忌 勇奪四面金牌
 首頁 > 生活

醫病》支架不是萬靈丹 泰國醫師來台旅遊心肌梗塞險送命

2017-05-09  17:48

〔記者蔡淑媛／台中報導〕一名46歲泰國男醫師去年11月來台旅遊，在高鐵失去呼吸心跳，經AED電擊2次加上CPR才恢復，送醫發現原來他曾心肌梗塞在冠狀動脈裝置支架，卻不規則服藥造成再狹窄且完全阻塞，緊急加裝支架打通血流，幸運救回一命。

收治患者的中山附醫心臟內科醫師莊曜聰強調，心肌梗塞裝置血管支架後，別以為血管打通了就沒事，如果不規則服用抗血小板藥，半年內一定會再狹窄，而且即使服藥抗血小板藥物，不論是裝裸金屬、塗藥或是可吸收式支架，服藥仍有6%到30%再狹窄，一定要注意。

這名泰國醫師5年前因冠狀動脈左前降支阻塞，裝置支架，卻因工作忙碌，不按時服藥，結果再狹窄到完全塞住，造成心臟收縮不良，出現惡性心律不整（心室頻脈）、心衰竭，差點喪命。

莊曜聰說，患者來台第3天發病，而且事前毫無症狀，雖然他在冠狀動脈加裝支架，打通血管，但左心室已經受損，收縮功能只剩一半，再發生心室頻脈猝死機率高，建議裝置體內去顫器，後來患者因費用考量，回泰國處理。

莊曜聰指出，心室頻脈是心臟因缺氧或曾發生心肌病變，在心肌造成結痂，會不正常放電出現的惡性心律不整，尤其曾心肌梗塞則達15%到20%，如果未及時電擊治療，致死率高達80%。

他也提醒，心室頻脈的危險因子包括高血壓、高血脂、糖尿病，男性大於45歲，女性大於55歲，及肥胖、壓力等，症狀會心悸、胸悶、頭暈或呼吸喘，甚至事前毫無症狀，因此心血管裝設支架後一定要規則服藥、運動並注意飲食。

廣告
  • 民眾失去心跳，即時施行CPR和AED可提高救命機會。（記者蔡淑媛攝）

    民眾失去心跳，即時施行CPR和AED可提高救命機會。（記者蔡淑媛攝）

  • 醫師莊曜聰指這名泰國醫生冠狀動脈左前降支裝支架處再狹窄猝死，幸經AED和CPR救回性命。（記者蔡淑媛攝）

    醫師莊曜聰指這名泰國醫生冠狀動脈左前降支裝支架處再狹窄猝死，幸經AED和CPR救回性命。（記者蔡淑媛攝）

  • 這名泰國醫生冠狀動脈左前降支裝支架處再狹窄，血流阻塞無法流通。（記者蔡淑媛翻攝）

    這名泰國醫生冠狀動脈左前降支裝支架處再狹窄，血流阻塞無法流通。（記者蔡淑媛翻攝）

  • 這名泰國醫生冠狀動脈左前降支裝支架處再狹窄，緊急心導管手術放置支架打通，血液能流通。（記者蔡淑媛翻攝）

    這名泰國醫生冠狀動脈左前降支裝支架處再狹窄，緊急心導管手術放置支架打通，血液能流通。（記者蔡淑媛翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： AED 健康醫療 心肌梗塞 支架 血管支架
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
-
清爽菜色✧番茄牛腩
熱炒✧青木瓜燜絞肉
好下飯✧蒜香豆腐蚵
如何挑選保存青椒？
轉寄

標題：醫病》支架不是萬靈丹 泰國醫師來台旅遊心肌梗塞險送命


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月9日‧星期二‧丁酉年四月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.