醫病》支架不是萬靈丹 泰國醫師來台旅遊心肌梗塞險送命

2017-05-09 17:48

〔記者蔡淑媛／台中報導〕一名46歲泰國男醫師去年11月來台旅遊，在高鐵失去呼吸心跳，經AED電擊2次加上CPR才恢復，送醫發現原來他曾心肌梗塞在冠狀動脈裝置支架，卻不規則服藥造成再狹窄且完全阻塞，緊急加裝支架打通血流，幸運救回一命。

收治患者的中山附醫心臟內科醫師莊曜聰強調，心肌梗塞裝置血管支架後，別以為血管打通了就沒事，如果不規則服用抗血小板藥，半年內一定會再狹窄，而且即使服藥抗血小板藥物，不論是裝裸金屬、塗藥或是可吸收式支架，服藥仍有6%到30%再狹窄，一定要注意。

這名泰國醫師5年前因冠狀動脈左前降支阻塞，裝置支架，卻因工作忙碌，不按時服藥，結果再狹窄到完全塞住，造成心臟收縮不良，出現惡性心律不整（心室頻脈）、心衰竭，差點喪命。

莊曜聰說，患者來台第3天發病，而且事前毫無症狀，雖然他在冠狀動脈加裝支架，打通血管，但左心室已經受損，收縮功能只剩一半，再發生心室頻脈猝死機率高，建議裝置體內去顫器，後來患者因費用考量，回泰國處理。

莊曜聰指出，心室頻脈是心臟因缺氧或曾發生心肌病變，在心肌造成結痂，會不正常放電出現的惡性心律不整，尤其曾心肌梗塞則達15%到20%，如果未及時電擊治療，致死率高達80%。

他也提醒，心室頻脈的危險因子包括高血壓、高血脂、糖尿病，男性大於45歲，女性大於55歲，及肥胖、壓力等，症狀會心悸、胸悶、頭暈或呼吸喘，甚至事前毫無症狀，因此心血管裝設支架後一定要規則服藥、運動並注意飲食。