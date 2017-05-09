| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

國中妹跟鄧佳華喇舌 原因曝光！

鄧佳華（右）在臉書上貼出自己跟國中女生喇舌影片。（擷取自鄧佳華臉書）

2017-05-09  07:22

〔即時新聞／綜合報導〕自稱「FBI」帥哥的網路紅人鄧佳華，昨天在臉書貼出與一名女國中生的喇舌影片，讓許多網友暴怒飆罵，鄧佳華事後在臉書自爆被女方家長告。媒體報導，警方表示該女學生自稱為了想紅，因此拍下舌吻影片。

網路紅人鄧佳華與「吃屎哥」游兆霖與某國中女學生舌吻，鄧嘉華將影片上傳臉書，還PO文表示：「每一年都要喇舌一次！明年哪個女生願意跟我喇舌ㄚ ～～？」、「第一次跟國中的女生喇舌！感覺很舒服！！」誇張行徑引發網友不滿。

《聯合報》報導，警方指出女學生在校人緣不佳，自稱為了想紅，才趁中午休息時間溜出學校，約2男拍下舌吻影片。女學生還在臉書打卡「海山派出所」，表示：「覺得很有成就感。」對此女學生家長已報案，警方近日將依兒少性剝削條例傳喚游兆霖、鄧佳華。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 鄧佳華
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
清爽菜色✧番茄牛腩
熱炒✧青木瓜燜絞肉
好下飯✧蒜香豆腐蚵
如何挑選保存青椒？
轉寄

標題：國中妹跟鄧佳華喇舌 原因曝光！


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月9日‧星期二‧丁酉年四月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.