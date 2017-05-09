國中妹跟鄧佳華喇舌 原因曝光！
2017-05-09 07:22
鄧佳華（右）在臉書上貼出自己跟國中女生喇舌影片。（擷取自鄧佳華臉書）
〔即時新聞／綜合報導〕自稱「FBI」帥哥的網路紅人鄧佳華，昨天在臉書貼出與一名女國中生的喇舌影片，讓許多網友暴怒飆罵，鄧佳華事後在臉書自爆被女方家長告。媒體報導，警方表示該女學生自稱為了想紅，因此拍下舌吻影片。
網路紅人鄧佳華與「吃屎哥」游兆霖與某國中女學生舌吻，鄧嘉華將影片上傳臉書，還PO文表示：「每一年都要喇舌一次！明年哪個女生願意跟我喇舌ㄚ ～～？」、「第一次跟國中的女生喇舌！感覺很舒服！！」誇張行徑引發網友不滿。
《聯合報》報導，警方指出女學生在校人緣不佳，自稱為了想紅，才趁中午休息時間溜出學校，約2男拍下舌吻影片。女學生還在臉書打卡「海山派出所」，表示：「覺得很有成就感。」對此女學生家長已報案，警方近日將依兒少性剝削條例傳喚游兆霖、鄧佳華。
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