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專家也驚訝 台北觀光吸金力狂勝香港、大阪...

萬事達卡2017「亞太區最佳旅遊城市報告」，台北首度晉身亞太區10大最佳旅遊城市，去年國際旅客消費總額達99億美元，超越首爾、大阪、香港等城市。圖為台北市信義區。（資料照，記者黃耀徵攝）

2017-05-09  07:37

〔即時新聞／綜合報導〕有部分媒體指稱，因為中客不來，台灣觀光業者蒙受巨大損失；不過根據一項旅遊調查報告，去年台北首度晉身亞太區10大最佳旅遊城市，國際旅客消費總額高達99億美元（約新台幣2970億元），吸金力道蟬聯大中華區第1名，且超越首爾、大阪、香港等城市，而這結果也讓經濟專家感到驚訝。

綜合媒體報導，萬事達卡發布的2017「亞太區最佳旅遊城市報告」，在171個亞太城市中，以國際旅客到訪人次進行排名，去年曼谷重回第一（1930萬人次），2、3名為新加坡（1310萬）、東京（1260萬），4到10名為首爾、吉隆坡、普吉島、香港、芭達雅、大阪、台北。

去年台北有740萬人次國際旅客，首度晉身亞太區10大最佳旅遊城市，甚至擠掉峇里島，旅遊人次大幅超越上海（650萬）和雪梨（390萬）。

此外，台北以99億美元的國際旅客消費總額，從亞太區第7名竄升至第4名，僅次於新加坡、曼谷及東京，超越首爾（94億），為香港的1.5倍（66億）、大阪的2.8倍（36億），蟬聯大中華區第1名。

《中央社》報導，台經院景氣預測中心主任孫明德對此調查結果，覺得有點不可思議，但肯定此份調查具有參考指標。從調查中可發現，國際旅客在台消費集中在台北，這可能是因為精品、購物中心集中在台北有關，他建議，目前中客減少，政府或許可以針對這份調查結果設計觀光行程，吸引國際旅客。

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