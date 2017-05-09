專家也驚訝 台北觀光吸金力狂勝香港、大阪...
2017-05-09 07:37
萬事達卡2017「亞太區最佳旅遊城市報告」，台北首度晉身亞太區10大最佳旅遊城市，去年國際旅客消費總額達99億美元，超越首爾、大阪、香港等城市。圖為台北市信義區。（資料照，記者黃耀徵攝）
〔即時新聞／綜合報導〕有部分媒體指稱，因為中客不來，台灣觀光業者蒙受巨大損失；不過根據一項旅遊調查報告，去年台北首度晉身亞太區10大最佳旅遊城市，國際旅客消費總額高達99億美元（約新台幣2970億元），吸金力道蟬聯大中華區第1名，且超越首爾、大阪、香港等城市，而這結果也讓經濟專家感到驚訝。
綜合媒體報導，萬事達卡發布的2017「亞太區最佳旅遊城市報告」，在171個亞太城市中，以國際旅客到訪人次進行排名，去年曼谷重回第一（1930萬人次），2、3名為新加坡（1310萬）、東京（1260萬），4到10名為首爾、吉隆坡、普吉島、香港、芭達雅、大阪、台北。
去年台北有740萬人次國際旅客，首度晉身亞太區10大最佳旅遊城市，甚至擠掉峇里島，旅遊人次大幅超越上海（650萬）和雪梨（390萬）。
此外，台北以99億美元的國際旅客消費總額，從亞太區第7名竄升至第4名，僅次於新加坡、曼谷及東京，超越首爾（94億），為香港的1.5倍（66億）、大阪的2.8倍（36億），蟬聯大中華區第1名。
《中央社》報導，台經院景氣預測中心主任孫明德對此調查結果，覺得有點不可思議，但肯定此份調查具有參考指標。從調查中可發現，國際旅客在台消費集中在台北，這可能是因為精品、購物中心集中在台北有關，他建議，目前中客減少，政府或許可以針對這份調查結果設計觀光行程，吸引國際旅客。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 國中妹跟鄧佳華喇舌 原因曝光！
- 專家也驚訝 台北觀光吸金力狂勝香港、大阪...
- 《謠言終結站》保久乳一點都不營養？ 專家：鈣質、蛋白質與鮮乳相同
- 高血壓非男人專利 女性死亡率高男性2成
- 05/09 各報重點新聞一覽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 充氣城堡飛天19公尺 兒童重摔1死6傷
- 奇蹟「屍血」治87名血友病患 只剩17人存活
- 屢傳醜聞 澳調查4大銀行
- K-pop助選 南韓造勢如派對
- 世界先進Q1EPS0.7元 Q2恐續減
- 近500日人與會 台日追思八田與一
- 釣魚台假想戰 美日沙盤推演
- 威力彩》頭獎連24摃
- 費玉清母逝7年 演唱會永遠留位給她
- 若明天選北市長 TVBS民調：「他」贏過柯P、賴神
- 助台參與WHA 美：還沒放棄
- 台鐵不管山佳火車站 古蹟恐荒廢
- 追討婦聯會國產 立委提案增訂政團解散條款
- 劉毅補習班7缺失 限月內改善
- 母語老師涉猥褻 校方加強學童心輔
- 水利溝崩車禍多 民代促快修繕
- 緯創Q1獲利谷底 下半年吃蘋果補身
- 日圓又閃見0.26 大咖砸百萬搶進
- 《自由廣場》馬克宏能否成為21世紀的拿破崙？
- 為3萬殺農婦 跪死者機車認罪
- 全中運金牌數直直落 議員促設體育局
- 民團籲國會 共同決議譴責中國
- 墾丁大灣擬設轉運站 民批毀景、更塞
- 佔用台糖土地 2墓地限期拆
- 《中英對照讀新聞》People who read books are kinder, study finds－研究發現，讀書的人更親切
- 相隔5年再戰金曲獎 五月天行事曆已空出這天
- 埔里推長照 下半年增7服務機構
- 三星旗艦平板上市 AKG揚聲器加持
- NBA》歐利尼克場上又起爭議 勇士格林：他打球很髒
- 李珮菁抖前夫後悔急救 「為什麼不早點死？」
- MTV今年很性平！ 艾瑪華森打敗金鋼狼奪最佳演員
- 林奕含父親一句話 全台灣人心碎哭了
- 〈旅遊的滋味〉奈良公園楓紅外的一泓幽靜
- 距離天堂最近的島嶼─新喀里多尼亞‧松樹島
- 2400車位 清境擬蓋3立體停車場
- 家有美媽！大元、林明禎臉上有光
- 喜劇小王子林東緒 吸大麻送辦
- 光澤蜜粉餅 打亮夏日光澤肌
- 台積電擬設廠 經濟部砸90億捉漏
- 宿醉不到班？ 哈維遭禁賽3場
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：專家也驚訝 台北觀光吸金力狂勝香港、大阪...
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分