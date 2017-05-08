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國中會考今入闈 專家建議考生做好讀書計畫

入闈人員與場外人員揮手告別。（記者歐素美攝）

2017-05-08  16:15

〔記者歐素美／台中報導〕106年國中教育會考將在20、21日舉行，印卷分卷試務人員今天入闈，將在國家教育研究院台中分院國中會考總闈場，展開為期14天的組題、印卷及分卷工作；台師大副校長宋曜廷表示，106年國中會考試題取材和以往一樣，採用九年一貫課程綱要的能力指標，不會針對特定的教科書內容命題，考生根據學校所選定的版本，好好念，融會貫通，即能作答。

106年國中會考，今年由台南一中校長張添唐擔任全國試務會主委，入闈人員共168人。在入闈記者會中，國教署署長邱乾國指出，106年國中教育會考，全國共有18考區及中國考場，總報名人數為24萬3564人，集體報名人數為24萬1605人、個別報名有1959人，共設置221個考場、6284個試場，包含中國東莞、華東及金門、馬祖、澎湖等離島地區。

這次國中會考科目包含國文、英語、數學、社會、自然及寫作測驗。台師大副校長宋曜廷表示，今年會考試題取材仍依九年一貫課程綱要能力指標，不會針對特定教科書內容命題，考生根據學校所選定的版本好好念，融會貫通就可以作答得很好，試題的取材及題型的選取上，也盡量貼進生活化、彈性化，讓考生能夠把所學的知識應用到生活上面去，同學在看教材或思考題目時，儘量嘗試把自己的知識及能力應用出來。

宋曜廷指出，在試題的難度上，採取難易適中，把考生能力鑑別出來，通過率為5成到5成5之間，同學面對題目時應該都能從容應試，並特別提到，這2年所進行的數學科非選擇題上，一直儘量讓同學在看到題目時能夠覺得這是容易入手、容易思考，呼籲同學對前2年的題型多了解一下，就會發現這些題目並不是他們擔心的那麼難，只要願意思考，或多或少即會有分數，呼籲考生盡量作答、表現。他說，考前2星期，讀書計畫做好，放鬆心情就可得到好成績。

入闈時，主辦單位一一唱名，168名試務人員魚貫進入會場後，鐵門即拉下，接著由國教署長邱乾國及台南教育局長陳修平，分別在鐵門及大門上鎖，並貼上封條，完成入闈。

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  • 國教署長邱乾國（左）及台南教育局長陳修平（右）在闈場大門上鎖。（記者歐素美攝）

    國教署長邱乾國（左）及台南教育局長陳修平（右）在闈場大門上鎖。（記者歐素美攝）

  • 試務人員進入闈場要先通過檢驗門。（記者歐素美攝）

    試務人員進入闈場要先通過檢驗門。（記者歐素美攝）

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