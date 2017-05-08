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八田與一祭典 反日團體與警爆衝突

反日人士與警方發生衝突。（記者劉婉君攝）

2017-05-08  13:15

〔記者劉婉君／台南報導〕八田與一祭典今天下午將在烏山頭水庫舉行，因日前八田雕像遭破壞，今天水庫風景區休園1天，現場管制，反日團體到場抗議，並因有女子欲將警方勤務表帶出，遭警方要求交出，現場爆發衝突。

往年5月8日八田與一祭典，烏山頭水庫風景區都會免費開放1天，今年首度管制出入，上午就有反日民眾約40人到場，由5名代表到蔣中正銅像前致意，中午12時許，一名女子在園區內上廁所後，在離開前被警方發現女子隨身包包裡有警方勤務表，要求女子交出勤務表，女子不滿，數度大喊紙張是自己撿到的，批警方抓傷她，引來其他反日人士聚集，和警方數度爭吵、推擠，現場混亂。

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