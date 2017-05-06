5月雪開始飄！ 桃園限定賞桐景點在這裡…
5月雪開始飄！楊梅區東森山林桐花步道的桐花盛開，沿途盡是浪漫。（記者李容萍攝）
〔記者李容萍／桃園報導〕說好的桐花呢？桃園客家桐花祭系列活動從4月15日啟動，但市轄各處賞桐花景點幾乎仍是綠油油一片，這兩天雪白桐花終於陸續盛開，市府客家事務局網羅龍潭、大溪、楊梅、桃園、復興5區共19個賞桐景點，預估到14日是賞桐最佳時機，因為太早去只看到零星的油桐花苞，太晚去又幾乎掉在地上爛光光。
桃園市長鄭文燦今天前往楊梅區東森山林渡假酒店出席「桃園客家桐花祭－賞桐健行」活動，介紹楊梅東森生態步道的油桐花步道長達750公尺，由於桐花枝頭綻放朵朵白花，步道兩側落英繽紛，宛若積雪，近5000名民眾沿途直呼「好浪漫」，不時低頭撿花瓣，玩得不亦樂乎。
楊梅區長姚敦明除預告今晚安排「桐螢共舞音樂會」，邀請星光大道實力派歌手梁一貞、新生代演員李又汝、黃于娟和在地優質社團接力演唱外，7日及14日還有「漫步桐林．楊梅懷古」步道巡禮，每日前200名現場排隊報名可獲得市集券與桐花隨手墊。
各區賞桐景點如下：
龍潭區：三水里運茶步道、三坑子老街、石門三坑/水庫自行車道/石門三坑鐵馬道、小粗坑古道和粗坑窯步道、挑擔古道（石門國小旁）、高原里自行車道、客家文化館。
楊梅區：東森山林桐花步道。
桃園區：虎頭山公園。
大溪區：十一指古道、溪洲山古道、金面山古道、
御成路古道、齋明寺古道、大艽芎古道、大溪花海農場、打鐵寮古道、百吉林蔭步道。
復興區：桃源仙谷。
5月雪開始飄！楊梅區東森山林桐花步道的桐花盛開，沿途盡是浪漫。（記者李容萍攝）
5月雪開始飄！楊梅區東森山林桐花步道的桐花盛開，沿途盡是浪漫。（記者李容萍攝）
桃園市客家文化館的桐花盛開。（記者李容萍攝）
5月雪開始飄！楊梅區東森山林桐花步道的桐花盛開，沿途盡是浪漫。（記者李容萍攝）
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