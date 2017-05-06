連署空勤駐點恆春機場 支持者找遊客串聯

2017-05-06 16:27

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕一名恆春民眾許耿睿上月中在公共政策網路參與平台，發起的「請求內政部空勤總隊設駐恆春機場」連署案，至今有超過600民眾參與連署，不少當地居民雖認同，卻不懂複雜網路操作，滿州鄉代會主席莊期文及恆春社運人士鍾乙豪等人，今起利用各大活動會場串聯，並至墾丁大街宣傳，透過紙本及網路協助連署，希望遊客及居民共同爭取這條救命航線。

「請支持空勤總隊設駐恆春機場！」熱鬧的滿州飛魚季活動現場及墾丁大街上，今天出現一個不賣東西的怪攤位，近10名志工大聲吆喝遊客及居民，希望大家參與網路連署活動，針對年邁不懂網路的長者，志工透過紙本代填連署，傳遞恆春半島的救命心聲給政府。

莊期文及鍾乙豪等人指出，剛透過外科手術救回新加坡車禍遊客的醫院，都認為除了快速道路，短期內能突破塞車及距離限制的，惟有駐地機場的後送直升機，除了活化機場還能先解決當地緊急醫療的缺乏，讓急需後送的患者縮短等待救命的時間，可惜當地不少居民不熟悉網路操作，才會採用實體化宣傳，甚至考慮由志工深入恆春半島各村里協助連署。

受到莊期文等人的熱情感動，廣播主持人許謹如也拍攝多段宣導影片，希望透過各個管道幫助恆春居民爭取空勤駐點，許謹如說，這項連署無利可圖、不分黨派也沒有動員，是恆春公民力量的展現，相信當地醫療困境能說服政府接受提案。

發起連署案的許耿睿表示，國道延伸、大型醫療中心都是恆春半島最希望的願景，但政府的前瞻計畫中絲毫沒有提及，遙不可及的「治本」方案出現前，現有軍方直升機起降的恆春機場，能抗落山風的空勤黑鷹直升機，似乎就是恆春醫療後送「治標」的唯一解答，如果無法通過連署，恐怕政府難以看出當地民眾對解決醫療困境的急迫。