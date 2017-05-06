20名空服員集體請假 遠航哈爾濱班機被迫取消

因20名空服員請假，導致遠東航空往返桃園哈爾濱的班機被迫取消，近300多位旅客受影響。（記者朱沛雄攝）

2017-05-06 11:16

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕遠東航空日前與空服員爆發勞資爭議未解，今天又因20名空服員請假，導致遠航桃園往返飛哈爾濱的班機被迫取消，近300位旅客受影響，遠航陸續將旅客簽轉其他公司，也接受旅客全額退費。

疑似為了聲援日前遭資遣的員工，20名遠東航空空服員分別在昨晚與今天清晨集體請假，導致原訂上午6時25分從桃園機場飛往哈爾濱FE135班機無預警取消，而預定下午從哈爾濱飛回桃園機場的FE136航班也被迫取消。

遠航表示，桃園機場飛哈爾濱FE135航班影響旅客120人，哈爾濱飛桃園機場FE136航班影響旅客164人，目前已經分別簽轉到長榮、華航和南方航空，也有部分旅客決定當場退費。