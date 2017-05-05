台中瀰漫醋酸味 中美和石化排廢氣開罰
2017-05-05 16:41
中美和石化排廢氣，造成台中海線等地區彌漫不明醋酸味。（環保局提供）
〔記者蔡淑媛／台中報導〕今天上午台中空氣瀰漫一股不明醋酸味，從沿海梧棲、清水、大甲，一路延伸到西屯區都聞得到，紛紛打電話投訴市府，環保局調查追蹤發現味道來自台中港區西碼頭工廠，是中美和石油化學排放廢氣，雖然該氣體經初步認定並無毒害，但仍要求停機，同時也採樣蒐證，將依空污法開罰10萬至100萬元。
環保局表示，中美和石油化學排放廢氣，疑似製程異常，造成原料醋酸（乙酸乙酯）外洩，非毒性化學物質，但醋酸具刺激性，會造成人體不適感，會刺激眼睛，甚至引發頭痛、暈眩，不過不用過度恐慌。
環保局指今早接獲民眾通報大甲有不明化學酸味，隨後在清水、梧棲、沙鹿、神岡、西屯等處陸續傳出聞到類似酸味飄散的異味，由於涵蓋範圍廣闊，環保局立即增派人力擴大搜索及巡查，逐步縮小異味來源應來自清水、梧棲及龍井一帶。
環保局在中午左右已將範圍縮至台中港區西碼頭範圍內的工廠，立即將人力集中，調派10餘名人力於該區域持續追查，最後鎖定是由中美和石油化學排放廢氣，雖然該氣體經初步認定並無毒害，但仍要求停機，同時也採樣蒐證，將開罰。
環保局說明，今日正好有一台VOC揮發性有機物移動空品監測車位於異味飄散地點鄰近的東海大學，監測結果，各測項監測濃度趨勢相近，無明顯變化，但其中乙酸乙酯平均值自7.03 ppb升至30.5 ppb。
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