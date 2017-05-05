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無國界教室 虎尾國小與澳洲同步英語視訊對話

虎尾國小與遠在8000公里外的澳洲約翰保羅中學視訊教學交流。（記者廖淑玲攝）

2017-05-05  16:01

［記者廖淑玲／雲林報導］無國界教室啟動，虎尾國小今天在視聽教室架設視訊設備，與遠在8000公里外的澳洲約翰保羅中學，同步進行國際視訊教學交流，讓偏鄉孩子學習外語無國界並充滿無限可能。

今天的國際視訊教學由虎尾國小12名六年級學生主講、24名五年級見習生、虎尾鎮長林文彬、多名學生家長都到場分享，氣氛熱絡。

12名學生以全英語解說簡報內容，向澳洲的好朋友介紹虎尾國小的教學環境設備、節慶活動，還介紹雲林舉辦的台灣燈會及虎尾布袋戲，還與澳洲約翰保羅中學的學生互以英語問答，讓雙方有更進一步了解、認識各自的文化特色。

虎尾國小校長張美琳說，台灣到澳洲需飛行需十幾個小時，但透過即時網路連結，讓偏鄉孩子學習外語無國界，特別感謝協助此次活動的吳爾夫「把澳洲搬進教室」，對孩子們是一次難得又珍貴的學習與國際交流經驗。

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  • 虎尾鎮長林文彬、虎尾國小校長張美琳分享視訊經驗。（記者廖淑玲攝）

    虎尾鎮長林文彬、虎尾國小校長張美琳分享視訊經驗。（記者廖淑玲攝）

  • 透過即時網路連結，虎尾國小與澳洲同步英語視訊對話教學。（記者廖淑玲攝）

    透過即時網路連結，虎尾國小與澳洲同步英語視訊對話教學。（記者廖淑玲攝）

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