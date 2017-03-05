基隆火車站南口停車場提早開放 免費停至10日

2017-03-05 13:07

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆火車站南口停車場完工，原訂明天（6）日試營運，今天上午提早開放給民眾免費停，一直到10日都不收費，業者說，歡迎民眾來停車熟悉動線。

基隆火車站南口停車場共有612個機車位及55個汽車位，3月11日正式營運，6日至10日試營運期間，開放民眾免費試停，不過昨天假日，不少民眾前往詢問，業者統統開放民眾入場免費停車。

業者說，正式營運後，機車按次計費，每次20元，汽車則每小時30元，當日最高收費150元；此外，還有機車月租每月450元、汽車每月3200百元等優惠，在市中心區是相當平價的。

由於停車的以通勤族居多，北口停車場無法使用悠遊卡，引起通勤族抱怨，南口業者允諾將設置悠遊卡收費系統，業者說目前設備尚未建置完成，先以自動繳費機收費，過一陣子就可使用悠遊卡了。