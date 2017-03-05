哞！白沙屯媽祖過境 牛排隊致敬

沙屯媽祖經過雲林崙背的一處牛圈，場內的乳牛竟都跑出來，向媽祖致敬。（圖擷取自YouTube）

2017-03-05 11:33

〔即時新聞／綜合報導〕日前白沙屯媽祖遶境南下時，過境雲林崙背一處牛舍，裡面的乳牛見到媽祖駕到，竟然自動排隊迎接，信眾見到此景覺得奇特，紛紛拿出手機拍照，直呼這是一種「神蹟」。

從影片中顯示，白沙屯媽祖經過雲林崙背的一處牛圈，場內的乳牛竟都跑出來，向媽祖致敬。

根據《三立新聞》報導，牛舍飼主鍾文通也覺得非常奇特，他表示，牛最怕鞭炮，所以他從不放炮，竟然會有一整群牛跑去排隊。

崙背鄉民代表李居安說，崙背有很多信眾，但牛的信眾真的很少，「我覺得這是一種神蹟」。有網友表示，「牛是動物界最有靈氣的，這種景象，信的人會覺得是媽祖的神積，不信的人會嗤之以鼻，用善意去看待吧！」﻿

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