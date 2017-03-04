天狼星口琴樂團桃園場 4/1起免費索票

2017-03-04 17:53

［記者謝武雄／桃園報導］曾獲亞太口琴藝術節多項大獎的「天狼星口琴樂團」將於4月8日晚上7點在桃園市政府文化局演藝廳演出，文化局於4月1日上午9點起，開放民眾免費索票，市府文化局、中壢藝術館、桃園展演中心等地服務台受理民眾索票，電話，332-2592轉8303。

文化局表示，「天狼星口琴樂團」成立至今已10多年，足跡遍及歐亞各國，為國際口琴重奏代表性樂團之一，曾獲亞太口琴藝術節多項大獎，並受邀於具有「口琴界的奧林匹克大賽」美稱的「世界口琴節」擔任演出嘉賓、講座、與口琴大賽評審。

此次桃園演出屬於春季巡演桃園場，希望能帶給桃園地區的民眾全新的音樂體驗，領略大眾樂器之王、口琴的魅力。