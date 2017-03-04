| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
18:33宜蘭外海規模4.0地震 最大震度南澳3級
 首頁 > 生活

天狼星口琴樂團桃園場 4/1起免費索票

2017-03-04  17:53

［記者謝武雄／桃園報導］曾獲亞太口琴藝術節多項大獎的「天狼星口琴樂團」將於4月8日晚上7點在桃園市政府文化局演藝廳演出，文化局於4月1日上午9點起，開放民眾免費索票，市府文化局、中壢藝術館、桃園展演中心等地服務台受理民眾索票，電話，332-2592轉8303。

文化局表示，「天狼星口琴樂團」成立至今已10多年，足跡遍及歐亞各國，為國際口琴重奏代表性樂團之一，曾獲亞太口琴藝術節多項大獎，並受邀於具有「口琴界的奧林匹克大賽」美稱的「世界口琴節」擔任演出嘉賓、講座、與口琴大賽評審。

此次桃園演出屬於春季巡演桃園場，希望能帶給桃園地區的民眾全新的音樂體驗，領略大眾樂器之王、口琴的魅力。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
吃飽飽✧煎鮪魚丼飯
好下飯✧泡菜牛肉
甜湯✧白木耳蓮子湯
牛肉這樣切才好吃？
轉寄

標題：天狼星口琴樂團桃園場 4/1起免費索票


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月4日‧星期六‧丁酉年二月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.