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八德社大換人做 前經營者遭控短發鐘點費

2017-03-04  14:15

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市八德社區大學去年秋季班課程於今年1月20日結束，卻有講師指控短發鐘點費，最少短缺1600元、最多5300元，講師質疑，由於八德社大經營團隊換人，原來的陳達成基金會因為沒有得標，乾脆扣講師薪水；對此，教育局副局長高玉姿說，已轉勞動局介入協商。

高玉姿表示，雙方爭執點在於結業典禮的出席費支領，講師認為，依往例教授幾門課程，就應領取幾次出席費，但基金會依「桃園市八德社區大學講師鐘點費發放標準」規定，以出席次數給付。

她說，社區大學有18週課程，以往最後1週課程是成果發表，假設老師兼任3門課，由於只會出席1場成果發表，以往老師可領3節鐘點費，這次只有1節，才引起老師反彈。

高玉姿說，該基金會表示，過去因承辦人員不察，才有講師費溢領情形，如今回歸發放標準辦理以符規定；由於各地社區大學作法不一，有的比較寬鬆維持全領，有的是只能領一節鐘點費，因此，會請雙方先進行溝通協商，教育局將俟雙方溝通結果，再視情況召開協商會議。

陳情講師表示，陳達成基金會過去按照慣例發放鐘點費，這次因為沒有拿到標案，將老師應有的第18週鐘點費刪掉，如今有10幾位老師少領，這是不對的作法。

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  • 八德社區遭講師指控前經營團隊短發鐘點費。圖為社大去年第一期成果發表會。（資料照，教育局提供）

    八德社區遭講師指控前經營團隊短發鐘點費。圖為社大去年第一期成果發表會。（資料照，教育局提供）

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