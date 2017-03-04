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獨家》中生研修承諾書 這些大學都簽了...

大學簽署中生研修承諾書風波愈演愈烈，教育部正在加速清查中。圖為教育部。（資料照，記者林曉雲攝）

2017-03-04  13:22

〔記者林曉雲／台北報導〕大學簽署中生研修承諾書風波愈演愈烈，教育部正在加速清查中，據教育部目前的了解，全國有157所大專校院，其中一半以上的大學校院都簽署類似承諾書，包括台大、成大、清大、交大、政大、中興、中山、高雄大學、東華、台東大學等國立大學，輔大、文化、淡江、東海、逢甲、世新等私立大學，台科大、雲科大等技職大學。

教育部重申目前仍在全面清查中，各校簽署的態樣、過程和內容不盡相同，正在加速了解細節，2週內會全部查完，並與陸委會開會討論如何依法論處。

學校均主張自己未違法，也絕非簽署一中承諾書，且強調所簽署的承諾書，是給中國學生申請來我國短期研修之用，我國大學和中國的大學之間所簽署的合作協議書，有依規定事先送教育部審查獲得同意。

但教育部國際司長楊敏玲認為，學校對學校簽署的合作協議書，雖有向教育部申報，但承諾書屬於協議書的一部分，學校所簽的承諾書並未向教育部申報，屬於程序不備，內容部分也有涉及政治性的問題，已違反兩岸人民關係條例第33條。

對於中生要求提供承諾書，去年台大行政團隊會議作出決議，不提供「承諾書」，但提供「聲明書」。

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