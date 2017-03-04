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不用出國 桃園就有鬱金香花海！

桃源仙谷種植的各色鬱金香陸續盛開。（記者周敏鴻攝）

2017-03-04  12:21

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市復興區桃源仙谷種植3000坪的鬱金香花海，頗負盛名，各色鬱金香陸續盛開，民眾若要省下出國機票、在國內也能看到全世界最早開花的鬱金香，要好好把握約僅到3月底的花期。

桃源仙谷位於復興區的羅馬公路上，300公尺以上的海拔與氣候特性，適合栽種鬱金香，業者就引進白色、紅色、桃紅色、黃色、粉色等各品種，打造頗具有異國風味的鬱金香花海。

每年農曆春節前後，鬱金香陸續盛開，到3月底以前都可賞花，業者說，相較於日本的鬱金香約4月開花，荷蘭更要等到5月開花，台灣算得上是鬱金香最早開花的國家，加上園區占地200餘公頃，還種植許多植物，是闔家出遊的最佳選擇。

桃源仙谷種植的各色鬱金香陸續盛開。（記者周敏鴻攝）

桃源仙谷種植的各色鬱金香陸續盛開。（記者周敏鴻攝）

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