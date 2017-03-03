胖上半身還是胖下半身比較好？研究：這種身型的人健康不太妙！

2017-03-03 18:56

〔iStyle頻道／綜合報導〕若是粗分肥胖部位，大略會分成胖上、下半身，甚至還有人依據身體形狀以水果「酪梨」和「蘋果」命名，然而什麼是「酪梨型」和「蘋果型」身材？若是你脂肪大多囤積在腰部或上半身，肚子圓滾滾就屬蘋果型身材，而酪梨型則是上半身纖細，下半身肥胖，腿粗、屁股大的代表，根據「DailyMail」報導，刊登在《美國醫學會期刊》的研究中顯示，兩者身材中，以「蘋果型」最不健康。

為什麼是「蘋果型」而非「酪梨型」？研究人員波士頓麻省總醫院醫師Sekar Kathiresan表示，蘋果型身材的人，腹部脂肪會緊包裹著生產激素，控制血壓、血糖和膽固醇......等重要器官，因此蘋果型的人就會比酪梨型的人還要容易罹患心臟病、第二型糖尿病和中風。

建議蘋果型的人有氧和重訓雙管齊下，並針對不同的身體部位一一擊破才能消除肥胖，平常也可以吃容易刺激腸胃蠕動的食物，比如優格、香蕉......等，加速脂肪燃燒，並少吃高糖、高鹽、高澱粉和油炸食物。不過單靠身形並不能判斷一切，身體健康還是要仔細地從體重、家族病史、生活習慣深入評估會比較好。