牆面美化台鐵喊窮但又賣廣告 柯：能不能賣一個漂亮的
2017-03-03 13:47
〔記者沈佩瑤／台北報導〕北市府今舉行里長座談會，萬華區仁德里長許淑惠提出「中華路及南寧路口之台鐵通風豎井牆面藝術美化妝扮」案，產權單位台鐵局雖表示樂觀其成，不過「因為負債經營」，若要負擔費用就「沒辦法同意這件事情」，台北市長柯文哲聽到台鐵沒錢改善但有錢賣廣告，忍不住反譏「那能不能賣一個比較漂亮的廣告。」
許淑惠說，台鐵通風豎井牆位在主要幹道，多年來不但外觀很髒，還有塗鴉，郝市府時期曾要求都發局規畫綠化，但最後不了了之，現在希望用公共藝術或是彩繪的方式去呈現地區特色文化。
與會的台鐵代表直言，台鐵本身是營運單位，在不影響安全的情況下，「我們樂觀其成，但因為我們是負債經營，沒有多餘的預算出資」，若要出資就「沒有辦法同意這件事情。」
萬華區長黃國彥則替區民向市府喊話表示，台鐵局同意綠美化，但不肯出錢，文化局則說社區要分攤部分費用，可是「這東西看起來滿貴的」，社區沒有這麼多的經費，希望市府可以協助。
各方代表陳述意見後，柯文哲先是問台鐵局，「上面那廣告是有賣錢的嗎？」，台鐵局代表答覆「有，和廣告商簽約到明年四月」，柯聞言忍不住喃喃自語酸「這很有趣，台鐵局說他們沒有錢，可是有錢賣廣告。」
會議最後，柯文哲要求文化局和都發局討論如何處理，特別碰到這種產權不屬於台北市政府該如何處理，做一個通案處理。
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