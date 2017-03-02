日本人可能來自台灣？ 台日攜手展開黑潮航海探究計畫
史前館召開2017跨越黑潮復現3萬年前台灣沖繩之間航海探索計畫記者會，目標鎖定2019完成竹筏跨海航行行動。日本國立科學博物館海部陽介教授（左）、史前館館長張善楠簽約合作。（記者胡舜翔攝）
〔記者楊媛婷／台北報導〕日本人可能來自台灣？日本人當初可能是從台灣順著黑潮、搭乘竹筏先到與那國島，再到宮浦島，最後再跨越220公里到沖繩群島？由文化部所屬國立台灣史前博物館與日本國立科學博物館協力，展開「跨越黑潮─復現3萬年前台灣沖繩航海探索計畫」，由海部陽介教授與史前館副館長林志興團隊及中研院等，共同探索舊石器時代的台灣史前人類，是否可能藉由黑潮，勇渡至日本。
史前館與日本國立科學博物館今日簽署合作協議，將展開「台灣沖繩海路」的復刻研究，海部陽介從2014年開啟該計畫，指出就目前研究，3萬年前，日本當地並無人類生活足跡，直到3萬年左右，才陸續出現人類聚集遺跡，他推測從北邊北海道的路徑，以及韓國到日本的對馬海路外，另一個有可能的路徑就是台灣到沖繩海路，他指出沖繩當地有出土以貝殼製成的道具食器、骨頭工藝品等，和台灣八仙洞出土的史前原住民族遺物非常接近，「推測目前沖繩出土的考古物品是從台灣攜帶過去的可能性很高，從兩地的海洋距離，對3萬年前的人而言，是非常困難的事情，這次計畫，將試驗性看航海計畫是否可行。」
之前海部陽介曾經在日本先行進行實驗計畫，當時是運用草船，計畫來到台灣，與中研院及史前館共同研究下，目前竹筏是參考阿美族傳承數千年的竹筏造船技術，並採用台灣原生竹與黃藤，並依照舊石器時代的工藝水準等，打造試驗竹筏，將於今年6月在台東試航，計畫將延續至2019年。
海部陽介表示，該計畫將是台日雙方就史前時代首度進行的大型研究，史前館館長張善南表示，該計畫將再度證明台灣從自古的3萬年前史前時代人類遷徙的重要性，也讓台灣各界理解博物館不僅是文化傳播的機構，也有能力進行科學研究，該計畫將延續至2019年。
中研院民族研究所助理研究員黃智惠表示，台灣百年來因為政治因素，指關切往西的中國大陸，但忽略台灣東邊浩瀚的太平洋，她認為藉由該計畫將重現東部海洋學術人文的生機。
海部陽介舉行該計畫時，在日本民間受到熱烈迴響，透過民間募資，受到熱烈迴響，共募集約2千萬日幣的資金，張善南表示目前該計畫經費缺口仍缺乏600萬元，也期待台灣民間能夠共同共襄盛舉，見證這項台灣佔據世界人類遷徙史的計畫。詳情可洽史前館：089-381166。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 鮮奶喊漲 大賣場透露這家銷量竟是第一…
- 冷氣團來襲淡水11.7度！18縣市低溫特報
- 南市10區農會今選理監事 學甲農會變天
- 不滿代訓部隊損權益 靶場民眾揚言包圍星國駐台辦
- 國小職業試探教育 小學生最想做的是…
- 《羅根》首映展強國狼性 「X教授」憤而離席
- 邀中生來台 世新竟簽一中承諾書
- 台日對抗賽》王柏融砲轟日本王牌 震撼藤浪晋太郎
- 機捷通車缺席 朱立倫：新北有許多大型活動
- 拍AV還要先修班 I乳女優初上陣叫不停
- 統一防空指揮權 飛指部改隸空軍
- 草屯農會理監事選舉清場 採無記名限制連記投票中
- 台中豐樂公園見餵食野鴨 民憂爆疫情
- 侯怡君猴急求愛 讚莊凱勛好身材
- 6噸A書吸滿屍水… 男活在自己世界「孤獨死」
- 遭控25年前當小三 江蕙打破沉默....
- 「洋蔥原鄉」大減產 林園爆搶貨潮
- 查國軍染毒 國防部：確陽率低於其他部會
- 誘姦女童處女膜沒破 惡狼重判3年6月
- 新台幣改版要花500億 彭淮南：沒改版急迫性
- 經典賽》荷蘭4投具中職血統 范米爾身高216冠WBC
- 全中運用全運會舊圖騰 彰縣民：沒新意
- 奧斯卡出包元凶再被爆出這照片 網友怒喊：停！
- 中山大學、高師大蔣介石銅像遭噴漆
- 鄭麗君：設專責組織 助留存轉型正義資料
- 傳要嫁上海富豪 林志玲為母病延婚
- 飛碟電台營運慘 再爆納豆、Melody節目遭腰斬
- 尖點今年營收挑戰新高 亞電獲利俏
- 王柏杰被爆喬車把許瑋甯 不認京都4大罪狀
- 奇觀！18輛騎士騎到一半排隊領紅單
- 張睿家耍槍嚇壞老婆婆 驚動警察
- 林默娘花燈不當直播妹 西門商圈：可惜
- 經典賽》南韓最年長選手 今林昌勇可望首度登板試刀
- 左膝韌帶傷重 雷帝無限期停賽 本季泡湯
- 司改會議內容口語化 上傳影音平台
- 費雍遭調查 法中間偏右政黨暫停支持
- 侍JAPAN輸中職 日媒頭版說屈辱
- 逾萬元大螢幕手機pk攝力 自拍不輸機王
- 農會大戰 莊派大勝奪回士林區
- 川普變了嗎 還是裝的呢
- 許家綸水墨特優 特殊選才上台師大美術系
- 警車執勤疏忽 意外擦撞直行機車
- 美前副總統拜登次子 與守寡大嫂墜入愛河
- 《閃舞》53歲美魔女 不老秘訣靠ＸＸ壯膽
- 李玉璽接吻超霸道 任容萱這招除味
標題：日本人可能來自台灣？ 台日攜手展開黑潮航海探究計畫
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email