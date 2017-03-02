日本人可能來自台灣？ 台日攜手展開黑潮航海探究計畫

史前館召開2017跨越黑潮復現3萬年前台灣沖繩之間航海探索計畫記者會，目標鎖定2019完成竹筏跨海航行行動。日本國立科學博物館海部陽介教授（左）、史前館館長張善楠簽約合作。（記者胡舜翔攝）

2017-03-02 13:01

〔記者楊媛婷／台北報導〕日本人可能來自台灣？日本人當初可能是從台灣順著黑潮、搭乘竹筏先到與那國島，再到宮浦島，最後再跨越220公里到沖繩群島？由文化部所屬國立台灣史前博物館與日本國立科學博物館協力，展開「跨越黑潮─復現3萬年前台灣沖繩航海探索計畫」，由海部陽介教授與史前館副館長林志興團隊及中研院等，共同探索舊石器時代的台灣史前人類，是否可能藉由黑潮，勇渡至日本。

史前館與日本國立科學博物館今日簽署合作協議，將展開「台灣沖繩海路」的復刻研究，海部陽介從2014年開啟該計畫，指出就目前研究，3萬年前，日本當地並無人類生活足跡，直到3萬年左右，才陸續出現人類聚集遺跡，他推測從北邊北海道的路徑，以及韓國到日本的對馬海路外，另一個有可能的路徑就是台灣到沖繩海路，他指出沖繩當地有出土以貝殼製成的道具食器、骨頭工藝品等，和台灣八仙洞出土的史前原住民族遺物非常接近，「推測目前沖繩出土的考古物品是從台灣攜帶過去的可能性很高，從兩地的海洋距離，對3萬年前的人而言，是非常困難的事情，這次計畫，將試驗性看航海計畫是否可行。」

之前海部陽介曾經在日本先行進行實驗計畫，當時是運用草船，計畫來到台灣，與中研院及史前館共同研究下，目前竹筏是參考阿美族傳承數千年的竹筏造船技術，並採用台灣原生竹與黃藤，並依照舊石器時代的工藝水準等，打造試驗竹筏，將於今年6月在台東試航，計畫將延續至2019年。

海部陽介表示，該計畫將是台日雙方就史前時代首度進行的大型研究，史前館館長張善南表示，該計畫將再度證明台灣從自古的3萬年前史前時代人類遷徙的重要性，也讓台灣各界理解博物館不僅是文化傳播的機構，也有能力進行科學研究，該計畫將延續至2019年。

中研院民族研究所助理研究員黃智惠表示，台灣百年來因為政治因素，指關切往西的中國大陸，但忽略台灣東邊浩瀚的太平洋，她認為藉由該計畫將重現東部海洋學術人文的生機。

海部陽介舉行該計畫時，在日本民間受到熱烈迴響，透過民間募資，受到熱烈迴響，共募集約2千萬日幣的資金，張善南表示目前該計畫經費缺口仍缺乏600萬元，也期待台灣民間能夠共同共襄盛舉，見證這項台灣佔據世界人類遷徙史的計畫。詳情可洽史前館：089-381166。