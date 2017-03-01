疫病》天冷諾羅病毒發威 上週700人腹瀉拉不停

2017-03-01 17:03

〔記者林惠琴／台北報導〕天氣寒冷，諾羅病毒發威，衛福部疾管署公布上週腹瀉群聚案件，共計28起、影響超過700人，整體較前一週的21起增加，且今年光是2月，全台累計已有71起腹瀉群聚，高於去年同期的47起、前年同期的16起，創下近3年新高。

根據疾管署統計，上週國內急診腹瀉就診為7328人次，雖然較前一週的7635人次略降，但腹瀉群聚案件卻持續增加，新增的28起中，有23件發生於校園，並以國小、幼兒園居多，整體以感染諾羅病毒為主。

疾管署表示，諾羅病毒經常透過糞口途徑傳染，傳染途徑包含未保持良好的衛生習慣、和患者密切接觸、接觸或食用患者的嘔吐物或排泄物污染的食品。

疾管署提醒，若民眾出現噁心、嘔吐、腹瀉、腹絞痛、發燒等疑似症狀應充分休息，並補充水分與營養，同時少量多餐、避免過油或高糖分的食物，而由於症狀解除後48小時內，仍具傳染力，因此患者要注意落實勤洗手等個人衛生，並於好轉後48小時，再恢復上學或工作。

另外，韓國5歲以下急性腹瀉病毒檢出率，近期仍處相對高點、檢出率為32.4%，一樣以諾羅病毒為主，而日本感染性腸胃炎疫情明顯下降，較往年同期為低，但檢出病原體中也以諾羅病毒為主，因此民眾前往相關地區要注意個人防護。