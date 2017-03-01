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大甲東明路高鐵橋下西側 新闢道路開工

2017-03-01  16:26

〔記者張軒哲／台中報導〕為綠美化偏鄉道路，大甲區幸福里東明路至中苗六線高鐵下東側一公里多綠美化及新闢道路，已於前年完工；而同路段西側新闢道路工程，再經立法院副院長蔡其昌與市議會議長、副議長海線聯合服務中心主任楊永昌共同爭取，今日舉行動工儀式，預計三個月完工，讓里民交通更便利。

幸福里與苗栗縣苑裡鎮交界，屬典型農村聚落。高鐵橋下該路段為閒置用地，居民盼能活化利用，幸福里長翁木榮、幸福里長壽會長陳錦祥等152位里民連署向楊永昌反映，盼在高鐵橋下東西兩側新闢道路，施設觀光步道與綠美化，除讓農民運輸更便利，也造福當地里民交通。

楊永昌在市議會正式提案，建請市府規劃利用這塊閒置空間環境改善，獲得前市長胡志強允諾施工，也獲得時任立委的蔡其昌支持，促請高鐵工程局研擬改善措施。前年第一期東側工程完工，道路面寬為四米半，讓居民交通更便捷。

動工儀式由蔡其昌、楊永昌主持，苗栗縣苑裡鎮長杜木卿率同多位里長共襄盛舉。楊永昌表示，再次會同蔡副院長合力爭取，中央與市長林佳龍同意繼續進行第二期的西側綠美化及新闢道路工程，當地居民上下國三高速公路更加便利。

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  • 大甲東明路高鐵橋下西側新闢道路舉行開工儀式。（記者張軒哲攝）

    大甲東明路高鐵橋下西側新闢道路舉行開工儀式。（記者張軒哲攝）

  • 大甲東明路高鐵橋下西側道路，將綠美化施工。（記者張軒哲攝）

    大甲東明路高鐵橋下西側道路，將綠美化施工。（記者張軒哲攝）

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