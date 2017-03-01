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賀陳旦：試乘人數倍增 民眾對機捷打了最好分數

2017-03-01  15:35

［記者謝武雄／桃園報導］機場捷運明天正式開通，交通部長賀陳旦今天前往桃捷公司慰問員工辛勞，他說，站務人員要有微笑文化，但捷運維修文化最重要的是紀律，建立SOP流程，達到「眼到、口到、手到」三到的目標，此外，媒體也請賀陳旦為機捷試營運打分數，他說，交通部、高鐵局都是受評單位，不便打分數，但從試乘人數將近預估一倍來看，民眾熱烈的反應已經打了最好的分數。

賀陳旦在桃園市長鄭文燦陪同下，首先聽取桃捷公司總經理陳凱凌簡報，隨後參觀行控中心、維修廠，並接受媒體記者訪問；賀陳旦說，目前是機捷試營運，對於員工努力非常感謝，但未來機捷將正式營運，今後就沒有「只有感謝的餘地」，更要全力以赴，並且肩負起承擔與責任。

賀陳旦也承諾，去年八月交通部與桃園市政府針對機捷相關事項簽約，雖然改朝換代，但交通部仍然概括承受，所有協定仍然有效，此外，目前機場捷運既有的工作契約仍然持續進行，保固部分也會加強，讓其更為優質。

鄭文燦說，開放民眾試乘，搭乘人次從預估的70萬人次，暴增至130萬人次，代表民眾的肯定，對於民眾反映部分車站漏水部分，3月底之前修復，未來，機捷的替代率將由25%提高至40%。

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  • 交通部長賀陳旦（右3）在桃園市長鄭文燦陪同下，參觀機捷車廂。（記者謝武雄攝）

    交通部長賀陳旦（右3）在桃園市長鄭文燦陪同下，參觀機捷車廂。（記者謝武雄攝）

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