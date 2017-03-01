醫訊》有夢最美 澎湖爭取國際醫療實驗示範區
處處有古蹟遺址人文古厝的澎湖，希望成為樂活的國際醫療示範區。圖為澎管處新任處長方正光〈左〉，拜會縣長陳光復〈右〉。（資料照，記者劉禹慶攝）
〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖博弈公投，民眾以選票拒絕博弈產業，但澎湖未來何去何從？也是各界思考的方向，縣長陳光復提出澎湖國際醫療特許實驗示範區方案，搭配滷水溫泉、不沉之海觀光，兼顧觀光與醫療提升，成為澎湖火車頭產業。
陳光復認為，近年來各國紛紛致力國際醫療，同時推行醫療旅遊套裝行程，連結產業鏈，提供就業機會及衍生相關附加價值的產業，帶動醫療服務的國際化及生技產業化潮流，目前顯具成效有中國、韓國、泰國、新加坡等。台灣在醫療技術、品質向來被國際認可，費用相對低廉，且擁有高素質醫師群，發展觀光醫療潛力無窮。
陳光復強調，由於澎湖是世上公認的美麗觀光島嶼，發展觀光醫療，兼具養生及短期療養，醫院就在觀光區中，打造為「擁有臺大醫院的峇里島」；在台灣之外，建立特許區開放部分法令影響最小，面對全世界收治自費病人，不會影響台灣健保體系及醫療床數人力配置。擁有國際機場直飛航線，發展國際醫療硬體已有初步規模。
醫療園區預定為6年計畫，與台灣健康保險給付區隔，以自費為主。醫療簽證由15天延長為45天，並推動復建長照服務產業的國際醫療。建立醫療平台媒合特殊醫療服務。國外先進國家及歐盟通過，台灣尚未核可，特許在區內使用於特定病人；針對病情危急病人使用恩慈療法者，得放寬審查標準，在區內使用。在區內開放臨床試驗可及於外國病患，並簡化全球未上市的試驗用藥或醫材臨床試驗申請。
好山好水的澎湖縣，希望藉由國際醫療特許示範區，帶動觀光產業的火車頭。（記者劉禹慶攝）
處處有古蹟遺址人文古厝的澎湖，希望成為樂活的國際醫療示範區。（記者劉禹慶攝）
澎湖擁有獨特玄武岩海島風情，積極爭取國際醫療特許示範區。（記者劉禹慶攝）
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 台日對抗賽》台灣贏球不驕傲 圓陣敬禮感動日本（影音）
- 平安！女高中生「萱萱」失蹤7天 突現身警局
- 台股開盤下跌7.44點 報9743.03點
- 智冠董座︰讓利才是好Pay
- 路肩開放時間短 頭份交流道塞車無解
- 首例國人死亡 台商中國染H7N9病逝
- 綠博移師冬山 鄉長盼蒸氣火車上場
- 「放假都說去打工」女兒失蹤才知她說謊
- NBA》小莫里斯砍37分 活塞延長賽氣走拓荒者 （影音）
- 「以警治軍」抓清泉崗藥頭？傳小英狠K警政署長
- 台日對抗賽》王柏融砲轟樂天王牌有多威？ 這些數據讓你知
- 阿丹局長離職 花媽：沒什麼比家庭更重要
- 楊梅區農會選理監事 過程平和
- 世衛組織：12種細菌 亟待研發新抗生素
- 怪力婦人襲擊高鐵列車長 3名男乘客也擋不住
- 蔣中正銅像站屋頂 校友：毛毛的
- 〈熱門族群〉每年都喊轉機年 貨櫃航運今年不再狼來了
- 黃復興影響力削弱？黨中央最新數據被如此解讀
- 遼寧GDP暴跌23% 凸顯中國數據嚴重造假
- 桃市最多蔣銅像 鄭文燦︰做不同處理
- 「抓去山上埋掉！」新北黑幫集團被瓦解
- 基隆路邊停車欠繳 逾500元強制執行
- 向黨中央討離退金 國民黨工會：別把責任推給黨產會
- 〈隱形冠軍MIT〉政府有效能 人才不外移
- 台日對抗賽》大王砲轟洋聯三振王 日本主播驚呆了（影音）
- 合作整理檔案 文化部、北市府、228基金會簽備忘錄
- 解雇沒發離退金 國民黨工下午向中常會陳情
- MLB》被欽點開幕戰先發 田中將大熱身賽初登板2局無失分
- 都蘭部落宣告 傳統領域包括私有地
- 世界末日求合作 先約五月天乾杯
- 買雞蛋闖鐵道 自強號撞死高職女
- NBA》哈登談成功祕訣 「專心打球」
- 作者小檔案 屈克．蘭奇歐尼
- 〈熱門族群〉工紙漲完文化用紙漲 紙類股漲勢一棒接一棒
- 趙之璧噴少女心 看美人魚飆淚
- 〈台股青紅燈〉股神致富 簡單而已
- 川普打擊移民 美房價恐受重創
- 母患重病遲不嫁富商？林志玲：無稽之談
- 中職》日本解決不了的王柏融 國內有2大超級剋星
- 自由廣場》TomTom塞車調查的五點錯誤
標題：醫訊》有夢最美 澎湖爭取國際醫療實驗示範區
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email