醫訊》有夢最美 澎湖爭取國際醫療實驗示範區

處處有古蹟遺址人文古厝的澎湖，希望成為樂活的國際醫療示範區。圖為澎管處新任處長方正光〈左〉，拜會縣長陳光復〈右〉。（資料照，記者劉禹慶攝）

2017-03-01 13:50

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖博弈公投，民眾以選票拒絕博弈產業，但澎湖未來何去何從？也是各界思考的方向，縣長陳光復提出澎湖國際醫療特許實驗示範區方案，搭配滷水溫泉、不沉之海觀光，兼顧觀光與醫療提升，成為澎湖火車頭產業。

陳光復認為，近年來各國紛紛致力國際醫療，同時推行醫療旅遊套裝行程，連結產業鏈，提供就業機會及衍生相關附加價值的產業，帶動醫療服務的國際化及生技產業化潮流，目前顯具成效有中國、韓國、泰國、新加坡等。台灣在醫療技術、品質向來被國際認可，費用相對低廉，且擁有高素質醫師群，發展觀光醫療潛力無窮。

陳光復強調，由於澎湖是世上公認的美麗觀光島嶼，發展觀光醫療，兼具養生及短期療養，醫院就在觀光區中，打造為「擁有臺大醫院的峇里島」；在台灣之外，建立特許區開放部分法令影響最小，面對全世界收治自費病人，不會影響台灣健保體系及醫療床數人力配置。擁有國際機場直飛航線，發展國際醫療硬體已有初步規模。

醫療園區預定為6年計畫，與台灣健康保險給付區隔，以自費為主。醫療簽證由15天延長為45天，並推動復建長照服務產業的國際醫療。建立醫療平台媒合特殊醫療服務。國外先進國家及歐盟通過，台灣尚未核可，特許在區內使用於特定病人；針對病情危急病人使用恩慈療法者，得放寬審查標準，在區內使用。在區內開放臨床試驗可及於外國病患，並簡化全球未上市的試驗用藥或醫材臨床試驗申請。

好山好水的澎湖縣，希望藉由國際醫療特許示範區，帶動觀光產業的火車頭。（記者劉禹慶攝）

處處有古蹟遺址人文古厝的澎湖，希望成為樂活的國際醫療示範區。（記者劉禹慶攝）