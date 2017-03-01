竹北第一大里斗崙里 今起分成2里

新竹縣竹北市人口數最多的斗崙里，現有1萬6000餘人，比1個鄉還多；為使行政區域及行政資源更為合理化，今起調整分為斗崙里、中崙里2個里，圖為劃分2里的界線。（記者廖雪茹攝）

2017-03-01 11:18

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市人口數最多的斗崙里，現有1萬6000餘人，比1個鄉還多；為使行政區域及行政資源更為合理化，今起調整分為斗崙里、中崙里2個里，調整之後改由東平里成為第一大里。

竹北市公所表示，斗崙里位在縣治區，又經台科大都市計畫發展，導致人口快速增加，為人口數最多的里別；依據戶政事務所2月底的統計，現有1萬6055人，總戶數5925戶，比縣內的橫山、寶山、峨眉、尖石、五峰等鄉鎮還多。

為此，公所在去年7月提案通過代表會審議，辦理行政區域調整；而新崙里因原鄰界規畫紊亂，重新作「鄰整編」工作，希望提供更良好的為民服務品質。

市公所民政課表示，斗崙里行政區域是以縣政九路、福興路、福興路839巷及台科路為界，調整為斗崙里、中崙里2個里，各有39鄰、33鄰，共新增37個鄰；新崙里辦理鄰整編，都自3月1日正式實施。調整後，仍由現任里長鄭建村，暫時代理中崙里的事務。

竹北市戶政事務所今起將配合辦理換發身分證工作，請接獲通知單的鄉親，依排定日期辦理換證事宜；如無法按排定時間辦理換證者，請於上班時間逕向戶政事務所洽辦，電話：（03）555-2427。

民政課表示，依規定，超過2000戶以上得分里。竹北市總計30個里，其中有13個里戶數都超過2000戶；其中，東平、鹿場、竹仁等3個里人口都超1萬人。斗崙里分里之後，改以東平里1萬4000多人、4800多戶最多。由於分里茲事體大，作業繁雜，增加行政費用；加上東平、鹿場多為社區大樓，人口集中，暫無分里的迫切必要性。