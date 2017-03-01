| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
自由時報94狂！送汽車還有6萬獎項瘋狂送
 首頁 > 生活

竹北第一大里斗崙里 今起分成2里

新竹縣竹北市人口數最多的斗崙里，現有1萬6000餘人，比1個鄉還多；為使行政區域及行政資源更為合理化，今起調整分為斗崙里、中崙里2個里，圖為劃分2里的界線。（記者廖雪茹攝）

2017-03-01  11:18

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市人口數最多的斗崙里，現有1萬6000餘人，比1個鄉還多；為使行政區域及行政資源更為合理化，今起調整分為斗崙里、中崙里2個里，調整之後改由東平里成為第一大里。

竹北市公所表示，斗崙里位在縣治區，又經台科大都市計畫發展，導致人口快速增加，為人口數最多的里別；依據戶政事務所2月底的統計，現有1萬6055人，總戶數5925戶，比縣內的橫山、寶山、峨眉、尖石、五峰等鄉鎮還多。

為此，公所在去年7月提案通過代表會審議，辦理行政區域調整；而新崙里因原鄰界規畫紊亂，重新作「鄰整編」工作，希望提供更良好的為民服務品質。

市公所民政課表示，斗崙里行政區域是以縣政九路、福興路、福興路839巷及台科路為界，調整為斗崙里、中崙里2個里，各有39鄰、33鄰，共新增37個鄰；新崙里辦理鄰整編，都自3月1日正式實施。調整後，仍由現任里長鄭建村，暫時代理中崙里的事務。

竹北市戶政事務所今起將配合辦理換發身分證工作，請接獲通知單的鄉親，依排定日期辦理換證事宜；如無法按排定時間辦理換證者，請於上班時間逕向戶政事務所洽辦，電話：（03）555-2427。

民政課表示，依規定，超過2000戶以上得分里。竹北市總計30個里，其中有13個里戶數都超過2000戶；其中，東平、鹿場、竹仁等3個里人口都超1萬人。斗崙里分里之後，改以東平里1萬4000多人、4800多戶最多。由於分里茲事體大，作業繁雜，增加行政費用；加上東平、鹿場多為社區大樓，人口集中，暫無分里的迫切必要性。

廣告
  • 新竹縣竹北市人口數最多的斗崙里，現有1萬6000餘人，比1個鄉還多；為使行政區域及行政資源更為合理化，今起調整分為斗崙里、中崙里2個里，圖為劃分2里的界線。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣竹北市人口數最多的斗崙里，現有1萬6000餘人，比1個鄉還多；為使行政區域及行政資源更為合理化，今起調整分為斗崙里、中崙里2個里，圖為劃分2里的界線。（記者廖雪茹攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 斗崙里 竹北
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧麻婆鮭魚
輕鬆滷✧白蘿蔔燜肉
好開胃✧蝦仁蘿蔔烙
韭菜葉越粗越好吃？
轉寄

標題：竹北第一大里斗崙里 今起分成2里


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月1日‧星期三‧丁酉年二月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.