水情轉黃燈 新北板新林口、桃、竹明起一階限水
石門水庫剩半座，阿姆坪邊坡原本覆蓋水面的岩石裸露。石門水庫供水區的新北板新、林口、桃園、新竹4地，明天起水情燈號從水情稍緊的「綠燈」轉為代表第一階段限水的「黃燈」，同時實施夜間減壓供水、減供農業用水等措施。（記者李容萍攝）
〔記者李容萍／桃園報導〕石門水庫供水區的新北板新、林口、桃園、新竹4地，明天起水情燈號從水情稍緊的「綠燈」轉為代表第一階段限水的「黃燈」，同時實施夜間減壓供水、減供農業用水等措施；在石門水庫經營遊艇以及捕魚的漁民，今天依例出動46艘的遊艇和舢舨在水庫請媽祖遊湖遶境，祈求捕漁豐收及出入平安，也希望藉由恭迎媽祖遶境，盼老天幫忙在集水區多下點雨，解決缺水窘況。
截至今天下午4點為止，水庫大壩水位231.36公尺，蓄水量1億0426萬噸，蓄水率51.79％，依水庫2月底營運規線的嚴重下限水位為223公尺，水庫呆水位為195公尺。
石門水庫自去年12月起因降雨量偏低，包括新北市板新地區及桃園地區水情燈號自2月3日起由代表水情正常的「藍燈」調為水情稍緊的「綠燈」外，水情燈號的「黃燈」、「橙燈」、「紅燈」分別代表「一階限水」、「二階限水」、「三階限水」，水利署宣布明起再從「綠燈」轉為「黃燈」。
北區水資源局副局長邱忠川表示，石門水庫自春雷響起後累計降雨量達68毫米，預估可進帳1500萬噸，2月初開始實施「北水南調」，石門水庫可以不用再供應板新民生及公共給水，減輕石門水庫的負擔，農業用水3月上旬以7折供灌，3月中下旬尚未決定，不過， 春雨仍不足以解除旱象，明起的一階限水仍如期實施，呼籲大家節約用水。
石門水庫剩半座，新北板新林口、桃、竹4地明起一階限水。（記者李容萍攝）
石門水庫的遊艇業者和漁民，請媽祖遊湖遶境祈雨。（記者李容萍攝）
石門水庫的遊艇業者和漁民，請媽祖遊湖遶境祈雨。（記者李容萍攝）
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 奧客插隊吃小籠包 鼎泰豐這樣處理他...
- 冷颼颼讓女兒穿吊嘎... 這名媽媽被找到了！
- 漁業三法修法惹怨 3百漁民向立委陳情
- 綠博移師冬山 鄉長促蒸氣火車直開宜蘭
- 連假收心操 郵稻荷蘭綠隧馬拉松228熱鬧開跑
- 休傑克曼自拍吃臭豆腐 背後竟傳來「衝三小！」
- 「機槍掃射無辜」 90歲老警備隊長憶228當年
- 姚明上任中國籃協主席 3大改革被官員一句話打槍
- 曬完美背屁股蛋 茵茵緊身裙裝裹D-BODY
- 經典賽》江少慶1.1局掉3分 台灣隊遭新日鐵廣畑完封
- 蔡英文致詞泛淚 讚德、以共同哀悼是最佳典範
- 《TAIPEI TIMES 焦點》228 Incident book launch disrupted by violent protest
- 鋸斷輔大蔣介石銅像拐杖 4嫌複訊後請回
- 嘉義區漁會代表選舉 藍綠激戰
- 蔣友柏曾稱「建中正紀念堂不對」 鄉民狂推：打爆萬安
- 自強號台東撞死人 2班普悠瑪受延誤
- 台女陳屍泰飯店泳池 觀光局：家屬已抵當地處理
- 〈紐約性愛檔案〉第一次約會 男女攻防戰
- 星國土地公迎娶 宜蘭土地婆出嫁
- 擁抱受難家屬 鄭文燦：70週年是族群融合的起點
- 阿嬤墜落 消防車變凶車
- 中客團巴士在加州出車禍 釀1死26傷
- 指甲縫泥土提醒遭強暴 林依晨：覺得自己很不堪
- 威力彩頭獎連4摃
- 掰了姚元浩！王心凌分手後首度透露心境...
- 林宥嘉新手人夫 承諾今年辦婚宴
- 近距拍鳥被批沒品 提告不起訴
- NBA》簡寧斯下一站何去何從？活塞教頭：黃蜂
- 印尼恐攻 1嫌被擊斃
- 白宮：楊潔篪到訪 短暫會川普
- 陣亡軍人父親拒見川普 要求調查愚蠢任務
- 談判前誤放信號彈 波及旁邊女童受傷
- 菲國激進組織 斬首德國人質
- 五木寬演歌自彈自唱 翁立友爽喊此生無憾
- 龜山中正公園銅像險被拆 警方加強巡邏防衝突
- 新戲夯爆只有他能演！趙又廷「愛妻如命」加分
- 避免對立 中正紀念堂每年228閉館
- 中職》富邦悍將熱身賽 10分差勝天津
- 侍武士賽前「激將」先播上屆輸球影片
- 信託避稅百密一疏 保時捷被扣
- 寫真女星爆斬婚偷腥老公 開口要求千萬贍養費
- 高雄水果進軍中東 搶1千6百萬訂單
- 影帝來台諜對諜 基隆街頭赫見毛澤東肖像
- 落蒂 詩二首
- 王心凌情路坎坷 明年可望覓新歡閃婚
標題：水情轉黃燈 新北板新林口、桃、竹明起一階限水
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email