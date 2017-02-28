水情轉黃燈 新北板新林口、桃、竹明起一階限水

石門水庫剩半座，阿姆坪邊坡原本覆蓋水面的岩石裸露。石門水庫供水區的新北板新、林口、桃園、新竹4地，明天起水情燈號從水情稍緊的「綠燈」轉為代表第一階段限水的「黃燈」，同時實施夜間減壓供水、減供農業用水等措施。（記者李容萍攝）

2017-02-28 16:50

〔記者李容萍／桃園報導〕石門水庫供水區的新北板新、林口、桃園、新竹4地，明天起水情燈號從水情稍緊的「綠燈」轉為代表第一階段限水的「黃燈」，同時實施夜間減壓供水、減供農業用水等措施；在石門水庫經營遊艇以及捕魚的漁民，今天依例出動46艘的遊艇和舢舨在水庫請媽祖遊湖遶境，祈求捕漁豐收及出入平安，也希望藉由恭迎媽祖遶境，盼老天幫忙在集水區多下點雨，解決缺水窘況。

截至今天下午4點為止，水庫大壩水位231.36公尺，蓄水量1億0426萬噸，蓄水率51.79％，依水庫2月底營運規線的嚴重下限水位為223公尺，水庫呆水位為195公尺。

石門水庫自去年12月起因降雨量偏低，包括新北市板新地區及桃園地區水情燈號自2月3日起由代表水情正常的「藍燈」調為水情稍緊的「綠燈」外，水情燈號的「黃燈」、「橙燈」、「紅燈」分別代表「一階限水」、「二階限水」、「三階限水」，水利署宣布明起再從「綠燈」轉為「黃燈」。

北區水資源局副局長邱忠川表示，石門水庫自春雷響起後累計降雨量達68毫米，預估可進帳1500萬噸，2月初開始實施「北水南調」，石門水庫可以不用再供應板新民生及公共給水，減輕石門水庫的負擔，農業用水3月上旬以7折供灌，3月中下旬尚未決定，不過， 春雨仍不足以解除旱象，明起的一階限水仍如期實施，呼籲大家節約用水。

石門水庫剩半座，新北板新林口、桃、竹4地明起一階限水。（記者李容萍攝）

石門水庫的遊艇業者和漁民，請媽祖遊湖遶境祈雨。（記者李容萍攝）