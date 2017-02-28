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遊玩琉璃吊橋 明起可雙向進入

2017-02-28  16:04

〔記者羅欣貞／屏東報導〕開放1年多的屏東縣山川琉璃吊橋，原僅開放單向進入，由瑪家端進入、三地門端出，順應地方要求，縣府決定明天（3月1日）起，除週一不營業外，每日開放雙向進入，但皆不得折返。

早期三地門吊橋，是三地門、霧台與瑪家鄉3個原住民部落物資交易要道，88風災危及結構，縣府爭取重建「山川琉璃吊橋」，經費約5千餘萬，全長262公尺，距河床平均高度45公尺，走一趟約10分鐘，2015年12月開放，前3個月試營運，吸引26萬3千餘人次參觀，2016年4月中旬正式營運收費，至年底累計69萬5千餘人次。

吊橋開放以來，僅開放瑪家鄉端進入，遊客自三地門端出來後，搭乘接駁車返回停車處，但附近部落居民認為維持單向進出，對兩端部落不盡公平，也無法吸引遊客留在部落消費。

屏縣府觀傳處長黃建嘉表示，經討論決定，吊橋自3月1日起，除週一配合原住民文化園區休園暫停開放入橋外，每日開放雙向進入，但都不得折返，也就是說，民眾可選擇瑪家進三地門出，或三地門進瑪家出。

觀傳處也說明，從明天起瑪家端售票亭販售瑪家端往三地門端票券，三地門端售票亭販售三地門往瑪家票券，預約購票的網站，也會同步修正上線，供民眾選擇動線。

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  • 屏東山川琉璃吊橋3月1日可雙向進入（圖由三地門端往瑪家端拍攝）。

    屏東山川琉璃吊橋3月1日可雙向進入（圖由三地門端往瑪家端拍攝）。

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