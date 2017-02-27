三重同仁宮160歲了 18斤土地公神尊新北最重

三重區同仁宮供奉福德正神，神尊由石材打造，重達18台斤為新北市最重者。（記者李雅雯攝）

2017-02-27 23:20

〔記者李雅雯／新北報導〕新北市三重區同仁宮位於大有街上，主祀福德正神，也就是一般所稱的「土地公」，廟裡香火鼎盛，是地方信仰中心，其所供奉的土地公神尊原料採用石材打造，重達18台斤，重量為新北市最重者，今天是農曆2月2日，是土地公生辰日，又恰逢同仁宮建宮160週年廟慶，參拜人們絡繹不絕。

同仁宮前身設於現在的二重疏洪道內，處於田園阡陌中，民國71年因為二重疏洪道開設，因而必須拆遷，在地方人士、眾多信徒奔走募款下，另尋廟地重建，這才找到大有街現址，進行重建。同仁宮最開始僅是間小廟宇，在石碑上寫上「福德正神」供信徒參拜，重達18台斤的石雕土地公，是在拆遷重建後才增設。

廟方人員說，適逢同仁宮160週年廟慶，相繼規劃了路跑、書法、演講等社區居民可共同參與投入的活動；路跑在土地公生辰日前一天舉行，本來的連日低溫又逢下雨，讓工作人員們好擔心，沒想到路跑當天一早雨就停了，「這一定是土地公有在保庇」。

相傳日前有位信眾擔任房仲，有個案子遲遲銷不出去，到同仁宮參拜後竟就順利銷出，讓他相當高興地回捐百萬元還願；廟方人員笑說，心誠則靈。