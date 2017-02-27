罕見閩南庄拜新丁！這邊土地公生日很特別

枋寮水底寮的5間土地公廟在土地公生日時有閩南庄罕見的拜新丁儀式。（記者陳彥廷攝）

2017-02-27 21:43

〔記者陳彥廷／屏東報導〕今天農曆二月初二是土地公生日，也是每年「頭牙」，各土地公廟皆湧進信徒為當地土地公祝壽，枋寮鄉水底寮庄內5個角頭的土地公廟除祝壽儀式，還有上千片傳統供品紅龜粿用來「拜新丁」，閩南村落竟「拜新丁」的習俗還流傳逾百年，十分殊勝，牙牙學語的小朋友來向土地公祈求平安，也讓神明生日更顯熱鬧。

枋寮水底寮5個角頭均為閩南村落，除為土地公祝壽，還有獨步閩南庄的「拜新丁」儀式，且供品迥異於客家庄的「新丁粄」，而是重達半斤到12兩的「丁龜」（紅龜粿），今天寮內角土地公祠前廣場，就擺滿上千片紅通通喜氣洋洋的丁龜，新丁的12兩「新丁龜」更是壯觀，許多牙牙學語的小孩不管男女則由父母帶著，前來向土地公祈求保祐，希望順利長大。

土地公就像各角頭大家長，寮內角土地公祠今年張燈結綵，內裡也油漆更新一翻，當地耆老口耳相傳，原本有塊石頭鎮守防止土地公祠前的野溪溪水暴漲，當地感念其福澤蔽蔭居民尊為土地公。

當地拜新丁是由「頭家」普查區域內的男丁數量，就像「鄰長」，頭家並向家有男丁的住戶收百元「丁錢」，再交予值年爐主，由其綜處春祈及拜新丁事宜，而不管頭家還是爐主，皆在去年農曆二月初一就要擲筊，連擲最多聖筊的信徒才能獲土地公首肯擔任，去年連擲最多的10聖筊的陳建愷成為今年爐主，昨天擲筊也是高達連擲9聖筊才能成為明年爐主，競爭「激烈」。

陳建愷表示，寮內角共15個頭家，源於農業時代的傳統，住戶皆向土地公祈求新生男丁及家丁平安順遂，期盼避免折損家中經濟來源，頭家向1男丁收丁錢並為其製1片半斤「丁龜」，今年有逾1千男丁取丁錢，不過基於男女平權，他也提倡未來能朝丁錢減半，但男女皆收丁錢，也都能向土地公供奉、祈福的新方式邁進。