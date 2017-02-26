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台女崇洋媚外這樣表達 老外也直呼超傻眼...

2017-02-26  17:50

〔即時新聞／綜合報導〕許多台灣人有崇洋媚外特殊習性，在台教書的美國人畢靜翰（John Barthelette）今天（26日）分享有趣案例，一名台女疑似為了討好他，竟講出超扯對話，讓他覺得超傻眼。

美國加州人畢靜翰在台教書，常在臉書分享語言學習上的趣事，今天他分享台人「崇洋媚外系列」。過去他曾和一名台女聊天，他問該女是否為台北人，女方竟回，「我住在台北，但我覺得...我比較像法國人。其實，我就是法國人吧。」他則反問有無去過法國？女方卻尷尬說，「沒有捏...」

畢靜翰還問她是否喜歡臭豆腐，沒想到台女回答讓人更傻眼，當時女孩驕傲表示沒吃過，「在我家，我們不會吃台灣料理，因為對身體不好，又不衛生！我們都在吃西方料理」

超狂對話讓畢靜翰直說「至今每次想到就覺得很好笑！」網友也紛紛留言批評，「很有事，自己貶低自己的國家」、「太令人翻白眼了」、「其實很多人家裡也是故意愛講英文~」還有人呼籲「應該叫她去當法國傭兵」。

此外，畢靜翰也對台灣假ABC非常感冒，他認為台灣很多ABC是「在台灣出生長大，高中的時候搬去美國，現在搬回來了，厚著臉皮說自己是ABC」。

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  • 畢靜翰過去曾多次討論台灣女性太過崇洋媚外的問題。（圖擷自臉書）

    畢靜翰過去曾多次討論台灣女性太過崇洋媚外的問題。（圖擷自臉書）

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