富岡漁港一破二亂三髒四醜 縣長視察猛搖頭
2017-02-26 11:09
［記者黃明堂／台東報導］台東縣長黃健庭上午視察富岡漁港，見觀光魚市、拍賣市場鋼構棚架破爛生鏽，海鮮小吃攤也見破帆布及堆置大量雜物，一路搖頭說「醜」，管理單位台東區漁會表達無力修繕，樂見縣府出手整頓。
富岡漁港集漁港、交通港、觀光魚市於一地，出入車輛人口眾多，但長期呈現破敗景象，岸上甚至公有停車格，也被漁民佔用堆置漁具，有礙觀光門面，也嚴重影響港區交通動線。
縣長黃健庭今天上午在農業處長許瑞貴、台東區漁會理事長柯秋成陪同下，到富岡港視察連續假期海上運輸狀況，一併走了港區一遭，結果愈走愈看盡富岡港的醜陋。
他看到「觀光魚市」的招牌連字都生鏽了，鋼樑也鏽到破，忍不住說「怎麼這麼醜」？再走進拍賣市場，屋頂破，樑柱鏽，一樣搖頭，再轉到路旁的生鮮魚貨攤及小吃攤，雖然供應最新鮮的海產，卻是又髒又亂，又目睹碼頭及停車格被佔用堆放雜物，亂到不行。
黃健庭說，富岡港是台東門面，但環境真的太糟糕，品質也不怎麼好，縣府已利用災修工程名義，向中央爭取改善經費，將朝觀光魚市方向協助整頓。
台東區漁會理事長柯秋成說，漁會沒經費進行全面的維護修繕，加上靠海鹽分強，建築物特別容易鏽蝕，他也不否認漁民長期佔用，漁會不願與漁民正面衝突，所以睜隻眼閉隻眼。
農業處長許瑞貴說，目前已先就佔用雜物進行清理，並投入800多萬元，正進行棚架的整建工程。
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