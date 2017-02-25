電視台董座隱身電話中 救命23年不間斷

張文亮連續23年在電話線上傾聽求助的的心聲。（記者吳政峰攝）

2017-02-25 23:03

〔記者吳政峰／基隆報導〕他曾是菸酒不離、日募千金的電視台董座，因緣際會當了生命線志工，就此改變人生，一轉眼就過了23年，如今他菸酒不沾、豁達大度，夜夜在電話線上陪伴心靈受傷的求助者。

他是張文亮，基隆市生命線協會志工團的團長。

65歲的張文亮出生屏東，家境清寒，有著客家人的硬頸精神，18歲獨自遠赴基隆找舅舅工作，原只想討口飯吃，但他從沒想到這一待，就此成為台灣媒體解除封建化的推手。

張文亮當時在基隆結識了許多黨外人士，覺得台灣應該要有三台以外的電視台聲音，便積極奔走募資，成立了知名的「基隆民主台」。

此後，各地民主台如雨後春筍蓬勃發展，迫使政府開放有線電視，基隆民主台終合法化，並更名為「大基隆民主有線電視台」，

「每天湧入數十萬元的捐款」證明人民對多元聲音的渴望，但這些期待也成為精神負擔，為了維持電視台經營，擔任董事長的他終日應酬募資，染上菸酒。

1994年，生命線協會為了感謝基隆民主台免費刊登廣告，頒發獎狀給張文亮，同一時間，他的國小老師也叫他加入生命線，他認為是種緣分，便投入「隱身志工」的行列。

張文亮說，在電話線這端聽到了許多脆弱的聲音，經年累月，讓他從衝撞體制的大叔，變成耐心聆聽的阿伯，而在太太及5個女兒的支持下，他已連續18年值大夜班（晚上11點到隔早7點）接線。

一名年約25歲的女性工作與家庭不如意，打電話求助長達3年，終擺脫沮喪，最後一通來電，她欣喜地說「我要結婚了！」還請張文亮當她「遠方的父親」，讓他非常感動。

一名住在美國的婦人，打越洋電話回台求助，一聽到張文亮說著熟悉的語言，立刻崩潰，悲訴女兒遭同居人性侵及身處異鄉的無助感，雖然只是10幾分鐘的通話，卻讓她有活下去的勇氣。

現在的張文亮不再當電視台董座，生活更充實，不菸不酒，他笑著說「不是我救了打生命線的人，是他們救了我的生命！」

國際生命線台灣總會秘書長邱淑姃證實，志工中不乏類似張文亮背景的人，他們多懷有企業家的社會責任，又不願意曝光，才會隱身話筒端，以自身經歷鼓勵求助者。

邱淑姃表示，近年經濟不佳，捐款下降，求助的人卻增加了，目前24小時的輪值志工嚴重不足，經費也抓襟見肘，盼有志之士能發揮一己之力，多關懷身邊的人。