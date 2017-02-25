抱棉被到廟裡睡覺？ 馬祖鄉民盼仙翁入夢解惑

馬祖擺暝文化祭最後重頭戲－龍角峰伍位靈公廟祈夢活動，正月廿九日（25）登場，吸引不少民眾參與。（連江縣文化處提供）

2017-02-25 21:45

〔記者俞肇福／綜合報導〕係金A！有人抱著棉被到廟裡睡覺，希望神明入夢幫自己解惑。連江縣政府文化處長吳曉雲表示，連江縣北竿鄉龍角峰伍位靈公廟祈夢解夢由來已久，北竿鄉民有事情或疑惑，要去請求仙翁指示方向，都是自己帶棉被，信眾虔誠上香後，然後把要祈求的事情向仙翁說明，信眾在廟方準備的床墊上或椅子上休息，如果有畫面從腦海閃過時，就必須起身，去擲筊向神明請示是否就是這個夢來指示。

吳曉雲說，祈夢的民眾如果自己懂得這夢境的意思，就不用找人解釋；如果自己不懂仙翁夢中給的指示，那就可以去請廟方的人幫忙解夢 。

龍角峰伍位靈公廟的祈夢活動現場，除了馬祖當地人來參加，也有台灣到馬祖觀光的民眾，聽聞有拜仙翁抱棉被祈夢的趣事，也前來體驗。

家住新竹的江小姐來馬祖玩，聽說龍角峰伍位靈公廟祈夢很靈驗，她請示仙翁自己有機會接老人協會，不知道自己能不能做好；她參拜仙翁後躺下來閉目養神，居然看到一個光一直轉一直轉，越來越亮，請教廟的前主委陳世殿解夢，知道是很好的發展，會到處幫助別人發光，讓她開心不已。

馬祖擺暝文化祭最後重頭戲－龍角峰伍位靈公廟祈夢活動，正月廿九日（25）登場，吸引不少民眾參與。（連江縣文化處提供）