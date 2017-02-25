佛光山「地宮珍寶入宮」 萬人見證歷史

在「南無本師釋迦牟尼佛」的佛號聲中，恭送百萬心經入法身。（佛光山提供）

2017-02-25 21:35

〔記者陳炳宏／台北報導〕2017年地宮珍寶入宮暨百萬心經入法身法會，2月25日於佛陀紀念館展開，佛光山表示，此為佛館開館以來第8次舉辦，去年首度與信徒香會結合，今年珍寶捧寶達350件之多，將啟用第21個地宮存放文物，所存入的珍寶將在4800年後再開啟，堪稱千載一時，一時千載。

其中珍品包括春秋青銅劍、漢代青銅鏡以及漢代素面鼎，皆通過國立歷史博物館鑑定，佛館館長如常法師表示，今天法會意義深遠，相信聽聞見聞者皆能法喜充滿。

在佛光山寺常務副住持慧傳法師鳴鑼三響後，護送地宮珍寶正式啟程，在活動橫幅旗幟，以及普門中學樂隊擔任前導，珍寶抬轎人員、捧珍寶人員，各道場信徒組成的莊嚴隊伍和大慈育幼院表演隊伍等，依序從佛館禮敬大廳行進至菩提廣場。

今天入地宮的珍寶，有傳家之寶、古董、生活用品，時下的3C用品如數位相機也在其中。

法會由佛光山寺住持心保和尚、退居和尚心培和尚、副住持慧倫法師、慧昭法師，以及禪淨法堂副堂主慧誠法師主法，台下所有信眾雙手虔誠合十，由心保和尚帶領讀誦星雲大師〈為世界和平祈願文〉，在聲聲莊嚴的「六字大明咒」佛號下，佛光青年抬起放置珍貴文物的寶轎，以及在信徒代表、捧珍寶人員的護送下，恭送珍寶入地宮。

隨後在「南無本師釋迦牟尼佛」的佛號聲中，恭送百萬心經入法身，依序將封存好的心經，一一往上遞送，再接著由法師們傳送至塔剎中。

回向後由慧傳法師為眾介紹貴賓，與會出席包括國際佛光會世界總會署理會長慈容法師，以及眾多信徒代表和捐贈代表們。

法會最後以〈佛寶讚〉回向，接著行腳托缽啟程，讓與會大眾有廣植福田的因緣，此次珍寶入地宮暨百萬心經入法身法會共萬餘人參加。隔日為農曆2月1日，為星雲大師出家紀念日，將有朝山、園遊會等信徒香會系列活動，讓回山信徒在參與各項解行並重的活動中，感受人間佛教精神。