佛光山「地宮珍寶入宮」 萬人見證歷史
在「南無本師釋迦牟尼佛」的佛號聲中，恭送百萬心經入法身。（佛光山提供）
〔記者陳炳宏／台北報導〕2017年地宮珍寶入宮暨百萬心經入法身法會，2月25日於佛陀紀念館展開，佛光山表示，此為佛館開館以來第8次舉辦，去年首度與信徒香會結合，今年珍寶捧寶達350件之多，將啟用第21個地宮存放文物，所存入的珍寶將在4800年後再開啟，堪稱千載一時，一時千載。
其中珍品包括春秋青銅劍、漢代青銅鏡以及漢代素面鼎，皆通過國立歷史博物館鑑定，佛館館長如常法師表示，今天法會意義深遠，相信聽聞見聞者皆能法喜充滿。
在佛光山寺常務副住持慧傳法師鳴鑼三響後，護送地宮珍寶正式啟程，在活動橫幅旗幟，以及普門中學樂隊擔任前導，珍寶抬轎人員、捧珍寶人員，各道場信徒組成的莊嚴隊伍和大慈育幼院表演隊伍等，依序從佛館禮敬大廳行進至菩提廣場。
今天入地宮的珍寶，有傳家之寶、古董、生活用品，時下的3C用品如數位相機也在其中。
法會由佛光山寺住持心保和尚、退居和尚心培和尚、副住持慧倫法師、慧昭法師，以及禪淨法堂副堂主慧誠法師主法，台下所有信眾雙手虔誠合十，由心保和尚帶領讀誦星雲大師〈為世界和平祈願文〉，在聲聲莊嚴的「六字大明咒」佛號下，佛光青年抬起放置珍貴文物的寶轎，以及在信徒代表、捧珍寶人員的護送下，恭送珍寶入地宮。
隨後在「南無本師釋迦牟尼佛」的佛號聲中，恭送百萬心經入法身，依序將封存好的心經，一一往上遞送，再接著由法師們傳送至塔剎中。
回向後由慧傳法師為眾介紹貴賓，與會出席包括國際佛光會世界總會署理會長慈容法師，以及眾多信徒代表和捐贈代表們。
法會最後以〈佛寶讚〉回向，接著行腳托缽啟程，讓與會大眾有廣植福田的因緣，此次珍寶入地宮暨百萬心經入法身法會共萬餘人參加。隔日為農曆2月1日，為星雲大師出家紀念日，將有朝山、園遊會等信徒香會系列活動，讓回山信徒在參與各項解行並重的活動中，感受人間佛教精神。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 烘焙坊惡狀連環爆 勞工局協調竟建議當「買個經驗」
- 鋼鐵人是你？ 小松鼠霸氣落地照網路瘋傳
- 單親母子買53年破屋不能住 40志工助修繕
- 藥物搭配適當飲食 可有效控制血糖
- 今到明天水氣最多！北部地區整天都會下雨
- 因實驗操作失誤 世界唯一一塊「金屬氫」消失了...
- 邵昕轉戰餐飲業慘賠300萬 娶妻後賣麵月賺100K
- 詹啟賢參加青工會會長交接典禮 爭取青工支持
- 台日對抗賽》中職情蒐多用心？「鄉長」貼這張圖秒懂
- 濕地賞鳥 鳥屍別碰
- 海軍敦睦艦隊出訪前巡迴7港 首場萬人登艦
- 凍齡港姐嫁豪門息影24年 富商老公突驚傳死訊
- 打造史上最強美軍 川普宣示將大規模擴軍
- 台中1晚連3起 蔣銅像遭塗紅漆
- 中1.2億攏是假？鄉民炸5百份雞排嗆辛龍
- 不只辛龍 女星被爆中兩次頭獎抱走2億！
- 桃園》平均年齡38.3歲 6都最年輕
- 中科院再次參與阿布達比防衛展 力推MIT軍品
- 英國會補選 工黨遇歷史性挫敗
- 凍齡美貌遭傳變臉 蕭薔公開喊話惹
- 市中運男標槍 刷新大會23年紀錄
- 吃小熊軟糖提神？ 警查獲近3百克安毒軟糖
- 第一名模挺8月肚 攜兒拍全裸絕美孕照
- 校園周邊禁菸 南投3/1起取締
- 新化林場環湖步道完工 連假迎賓囉
- 議員批撕裂族群 賴清德：不必替蔣介石擔責任
- 劉詩詩機場狂被跟 罕見動怒：不要再拍了
- 通緝犯藏身民宿 打算種大麻遭警破獲
- 不要子孫探墓園 曹西平曝父母生前遺憾
- 新聞分析》美中若開戰 跨國企業剉咧等
- 這個無良老闆太可惡 帶頭騙人頭帳戶賣詐團牟利
- 大賀兄弟曬鮮肉 大露屁股蛋
- 徐仁國328低調當兵去？經紀公司這樣說...
- 不曬混血超正老婆 謝和弦新妹亮相被讚翻
- 男闖輕軌致傷 罰款、賠償恐難逃
- 男大生圖書館「露鳥」嚇女童 被逮辯稱短褲鬆脫
- 晶華酒店地下街火警 傳因跳電無法廣播疏散
- 共享停車位計畫 柯P遭嗆「抄很大」
- 為台灣發聲不間斷 WHO宣達團5月赴瑞士
- 仰德大道賓士逆向撞公車 駕駛受傷送醫
- MLB》凱許曼掌權洋基19年 美媒：建仔是罕見案例
- 學者：救國團隸屬變化 與蔣經國職務異動有關
- 陽台加窗緊閉 一氧化碳中毒 母子雙亡
- 平地森林園區花海 228連假迎賓
- 孟耿如為吻"他" 竟想分手佼佼
標題：佛光山「地宮珍寶入宮」 萬人見證歷史
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email