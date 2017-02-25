明北部、宜蘭仍濕冷 南台灣陽光有望露臉

明天北部、宜蘭仍為濕冷天氣；中部、花蓮有短暫雨；南部、台東則有望看到陽光露臉。（記者方賓照攝）

2017-02-25 21:26

〔即時新聞／綜合報導〕受大陸冷氣團影響，明天（26日）中部以北、宜蘭低溫約11至13度；南部、花東約15至17度，民眾仍需做好保暖準備。

中央氣象局指出，明天北部、宜蘭仍屬於濕冷天氣，低溫11至13度，高溫也只有15至16度；南部、花東低溫15至17度，中部及花蓮高溫約17至21度，至於南部及台東因陽光照射，高溫可達到24至27度。

降雨方面，受到華南雲雨區東移影響，明天水氣將稍減，不過北台灣仍屬濕冷天氣，下雨情形仍明顯，中部及花東有短暫雨可能，南部地區陽光可望露臉，僅山區有降雨可能。

此外，氣象局提醒，228連假期間東北風偏強，沿海空曠地區、外島明晚至後天清晨易出現9至10級強陣風，民眾從事海上活動需多加留意。

空氣品質部分，明天高屏地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

氣象專家吳德榮在「洩天機教室」指出，下週二起冷空氣減緩，氣溫將逐漸回升，不過下週三、四起「極地大陸冷氣團」南下，氣溫可能比這波冷氣團還低。