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男女薪資差距14％ 女生得多作52天才能追平

2017-02-25  19:47

〔即時新聞／綜合報導〕現代社會講求男女平等，但有時這樣的平等卻無法落實在所有面向上，行政院主計總處昨天公布的統計就顯示，去年我國女性平均薪資是男性的86%，女性若要達到和男生相同的年總薪資，需要比男生多工作52天。

行政院主計總處24日公布，去年受僱員工薪資是4萬8790元，男性薪資為5萬2824元，女性則是4萬4168元。勞動部指出，換算後去年台灣女性平均時薪是264.6元，是男性（307.7元）的86%，兩性薪資差距為14%。也就是說，如果男女要達到相同年總薪資，女生必須比男生多工作52天。

在過去10年來，台灣兩性平均時薪差距從2006年的18.8%，下降到去年的14%。女性需增加工作天數從69天減少到52天，共減少了17個工作天數。勞動部指出，歷年來台灣兩性平均薪資差距就比美國、日本、韓韓等國小，去年我國差距是14%，低於日本的32.8%、韓國的31.8%和美國的18.1%。

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  • 去年我國女性平均時薪是男性的86%，女性若要達到和男生相同的年總薪資，需要比男生多工作52天。（情境照）

    去年我國女性平均時薪是男性的86%，女性若要達到和男生相同的年總薪資，需要比男生多工作52天。（情境照）

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