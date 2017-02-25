單純只吃優格減重還不夠！自己加「這一步」瘦身效果才能更顯著！

2017-02-25 18:00

〔iStyle頻道／綜合報導〕好優格雖然本身酸酸的，但是加上各種水果後，不僅營養大增，美味程度逼人，就連活絡腸胃的效果也非常好，理所當然成為國內外女性最愛吃的瘦身食物之一，只不過每次都吃冰涼的優格對女性健康來說不免有點傷，或許你可以試著改吃看看日本超夯的「溫優格」！根據日本美容網站「スキンケア大学」報導，溫優格活絡腸胃的效果比冷優格好，也就是說瘦身效果更明顯！

許多人吃優格不外乎是為了補鈣和瘦身，而加拿大研究團隊過去發現，鈣質攝取不足的女性，體脂較高，腰圍較粗，膽固醇也多，其它研究也發現，鈣具有促進脂肪分解，燃燒體脂和降低脂肪附著的功效，由此可知，鈣量攝取多，瘦身效果就會很顯著，不過為了更能刺激腸胃，讓鈣更有效地被身體吸收，建議「溫溫吃」會比較好。

優格要怎麼加熱呢？其實作法非常簡單，只要將120克的優格放在碗裡，放進微波爐加熱30秒，依照自己的口味加入蜂蜜、水果......等即可。