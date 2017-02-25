江奕勳入圍LVMH設計師獎成台灣第1人 鄉民道歉了！
江奕勳日前在倫敦時裝週推出2017秋冬裝，引起台灣民眾討論。（圖擷取自ANGUS CHIANG）
〔即時新聞／綜合報導〕日前在倫敦時裝週發表男裝系列的台灣設計師江奕勳，引發外界高度討論與關注，現在再度傳出捷報，入圍路威酩軒集團（LVMH）新生代設計師大獎，成為首位入圍的台灣人！
今年邁入第4屆的LVMH Prize時尚大獎，日前公布入圍名單，從90國、1200多組設計師中，選出了21名設計師，江奕勳（Angus Chiang）就是其中之一；這21名設計師將在3月2日、3日於巴黎與評審會面，最後選出一名優勝者，將獲得30萬歐元（約新台幣990萬元）獎金，並可得到LVMH集團1年的全方面支持。
LVMH Prize官網首頁一打開，即可看見江奕勳的照片，其自介中說明，江奕勳的設計靈感來自於台灣文化，透過獨特的審美感，結合幽默與快樂將美感帶入生活。
聽聞入圍一事，江奕勳表示，很興奮、很緊張，尤其將看到陣容豪華的陪審團更是緊張，但也很高興努力這麼久終於被看見。
江奕勳日前在倫敦時裝週推出2017秋冬裝，以1990年代偶像羅百吉為發想，融入校服與90年代色彩，特別的是，江奕勳的設計還融合學生時期常用的作業簿、讓模特兒拿著珍珠奶茶走秀，重現當年學生文化；其獨特的設計，立刻引起台灣民眾討論，有PTT鄉民說，「這些衣服誰會穿上街，醜」、「藝術好難懂啊= =」、「難怪我不適合念美術系，藝術這東西是要講求天分的」、「明明蠻好看的」，雖然不少人唱衰，但江奕勳仍透過實力，向外界證明，鄉民得知江入圍後，則是紛紛道歉，「是我不懂時尚 對不起」、「酸民只會酸」、「只覺得時尚不是吾輩平凡之人能懂的」、「雖然我看不懂，不過很高興他能成功！」
網站一打開，即可看到江奕勳（左三）的照片。（圖擷取自LVMH網站）
官網中江奕勳的自介。（圖擷取自LVMH網站）
江奕勳日前推出秋冬男裝「校草愛上花」系列。（圖擷取自ANGUS CHIANG_official）
設計獨特，也引起台灣民眾兩極看法。（圖擷取自ANGUS CHIANG_official）
設計獨特，也引起台灣民眾兩極看法。（圖擷取自ANGUS CHIANG_official）
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