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宜蘭養鴨場驗出H5陽性 漏夜撲殺5000隻櫻桃鴨 圓夢魔法師 讓愛心飛揚
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宜蘭養鴨場驗出H5陽性 漏夜撲殺5000隻櫻桃鴨

2017-02-24  21:09

［記者江志雄／宜蘭報導］全國禽類禁運禁宰措施今天解禁，宜蘭縣三星鄉一家養鴨場，被檢驗出H5高病原禽流感確診病例，場區約有5000隻櫻桃鴨，宜蘭縣動植物防疫所今晚啟動撲殺消毒作業。

宜蘭縣員山鄉一家屠宰場屠宰來自彰化、雲林的鴨子，有2隻屠體出現禽流感病徵，檢體送到農委會家畜衛生試驗所檢驗，本月17日晚間獲知是H5確診病例，動植物防疫所漏夜銷毀370多隻屠體，並撲殺同批的2800隻活體，場區全面消毒淨空。

之後，防疫所派員到附近禽場採樣，21日送檢體到台大區域家禽保健中心篩檢，今天傍晚得知三星鄉一家飼養櫻桃鴨的禽場也中鏢，目前確認是H5禽流感，尚未分型，緊急調派人力，撲殺場內5000隻鴨子。

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  • 養鴨場示意圖。（資料照，記者詹士弘攝）

    養鴨場示意圖。（資料照，記者詹士弘攝）

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