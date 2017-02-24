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高市121家違反勞基法企業 會計服務業成稽查重點

2017-02-24  18:25

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市府勞工局今天傍晚公布106年第2次違法事業單位名單，總計121家（含一般檢查及會計服務業專案檢查），分別開罰2萬至14萬元不等，並公告於勞工局網站

勞公局表示此次公告違法名單中，一成保溫耐火工程公司讓勞工單月加班高達63.5小時，勞工於23時下班後，隔日早晨6時47分又須到班，中間休息時間不足8小時，且未依法給付加班費，又屬第3度違規，故重罰14萬元。

另憶錩營造僅核給勞工薪資2萬元，低於基本工資，又未置備勞工出勤紀錄，遭罰11萬元；蜜達絲生技公司自勞工工資扣除制服費用，加上單月加班高達58小時、勞工連續出勤14日等，依法裁罰10萬元。

大魯閣賽道樂園給付工讀生加班費，也因未依法加成、勞工單日工作逾12小時，遭罰4萬元；此外，全聯康定店未依法給付勞工加班費，遭罰2萬元。

勞工局也公布105年「會計服務業專案檢查」違法5家業者，日正聯合會計師事務所高雄分所，因未給付勞工加班費、勞工加班72小時、連續出勤20日，還未發給國定假日出勤加倍工資情事，祭出重罰8萬元。

另一家安侯建業聯合會計師事務所，因讓勞工單月加班123.5小時、單月連續41日、未給國定假日加倍工資，同樣開罰8萬元。

勞工局強調，本次會計服務業稽查結果，發現有普遍加班費給付不足，以及加班超時、國定假日未休等情事，勞工局除持續複查外，鎖定會計服務業應加強稽查、管理，確保事業單位落實法令規定。

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  • 高雄市府勞工局今天傍晚公布106年第2次違法事業單位名單，總計121家。（翻攝高雄市政府勞工局網站）

    高雄市府勞工局今天傍晚公布106年第2次違法事業單位名單，總計121家。（翻攝高雄市政府勞工局網站）

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