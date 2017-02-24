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冷死？冷氣團來襲 彰化36小時內14死
2017-02-24 17:42
〔記者湯世名／彰化報導〕冷死？冷氣團來襲，彰化縣從昨天清晨3時到今天下午3時，就有多達14名男女死亡，平均年齡73歲，男女各半，其中7人未送醫，由於這兩天氣溫驟降，儘管無法確認這14人的死因，醫師仍強調，氣溫變化大，心血管疾病患者或年長者的保暖工作絕對不能省，並留意家中長輩及幼兒的身體狀況。
彰化縣消防局統計，這14名男女死亡意外，年紀最輕的只有43歲，最年長的高達97歲，其中有部分為心血管疾病患者或年長者，死因疑與氣溫驟降有關。
由於這兩天氣溫驟降到13、14度，各大醫院有許多心血管疾病患者求診，且多半為上了年紀的長者，醫院提醒民眾要注意老人的保暖並給予關懷，民眾只要發現身體不適，就應趕快告訴家人或就醫，絕對不要拖延，建議天冷時，最好在床邊放一件衣服，起床時不必走到衣櫥就可穿上，另可在起床時立即喝溫水保暖，出門時最好戴頂帽子或圍巾、口罩，尤其騎機車要做好萬全準備；運動、晨泳前要做足夠的伸展操，以免抽筋或不適。
醫師並提醒，民眾若突然感到胸悶、胸痛、冒冷汗或四肢冰冷，可能是急性心肌梗塞發作，若出現肢體麻痺、半身不遂、意識模糊、嘴歪眼斜、步態不穩等症狀，可能是急性腦中風，需儘速就醫。
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