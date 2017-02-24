中市連續二次停水 水公司、市府齊聲溝通檢討

2017-02-24 15:38

〔記者蘇金鳳／台中報導〕對於台中市東區、南區、大里等第三供水區一再停水，引起強烈民怨，自來水公司第四區處與市府表示，雙方會進行溝通檢討，以降低停水的衝擊。

至於大里區的里長要求水公司及市府賠償燒壞的馬達，水公司表示，會檢討，會妥善處理；市府水利局則表示，待釐清後再決定賠償的責任與費用。

對於連續2次停水，水公司第四區管理處長蕭淑貞表示，第一次的停水，是因為水利局開挖前未事先探挖，也未深挖，才會挖到自來水公司的管線；第二次停水是因為管線已有22年，老舊又有鏽蝕，而軍功路有很多大卡車來往奔馳，承受的壓力一久，就會破裂，也有可能是因為老舊，在第一次停水再復水後，老舊的管線因承受壓力不同而破裂。

她表示，水公司在二次停水期間日夜加班修復，未來會加強與市府水利局協調溝通，避免再挖損水管。

市府經發局表示，為降低自來水公司無預警停水對民眾的不便，市府已建立即時通報及因應平台，停水事件一發生，立即與自來水公司等相關單位橫向聯繫，掌握最新管線搶修進度及停水範圍。

水利局表示，日前水利局進行汙水下水道推進工程時誤傷管線停水，水利局已邀集自來水公司、顧問公司及施工廠商等相關單位舉行檢討會議，針對管線套匯及協調流程研商精進措施，希望提升管線資料掌握度，避免類似事件再度發生。