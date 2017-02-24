2/27土地公聖誕 求財供品有巧思

2017-02-24 15:06

〔記者何玉華／新北報導〕農曆2月初2（國曆2月27日）是土地公聖誕，適逢228連假，新北市有許多主祀土地公的廟宇頗具特色，民眾可安排一遊兼求財，台灣道教總會大法師邱天相提醒，要順利招財就要準備具有吉祥寓意的供品，且土地公就像是神仙界的「里長伯」，各有轄區，建議民眾就近參拜。

民政局宗教禮俗科長藍品畯說，板橋埤墘福德宮與福興宮的土地公像，是新北市最古老的，距今已有300年歷史，埤墘福德宮重建時，保留最初的半坪小土厝土地公廟及石雕土地公神尊，小土厝廟牆上依稀可辨認出清乾隆年間的字樣，形成新廟在前、舊廟在後的景象；福興宮也可以在廟內看到草建原廟，以及乾隆時期碑文。

三重同仁宮的石雕土地公重達12公斤，是全市最重的，今年適逢建廟160周年，25日至28日將舉辦「三重福德文化祭」，除了有健康路跑及祈福遶境法會，還有超過萬元獎品的雙胞胎創意妝扮大賽。

新莊慈福宮在聖誕當晚8點後舉辦求平安龜活動，準備10隻黃金打造的金龜，最大的6錢，最小的2錢，擲筊最多的民眾可以將金龜帶回家，隔年再回廟還願。

若想拿發財金，烏來福德宮在聖誕當天早上9點發放，土城廣福宮則從早上8點開放擲筊領取，新店的玫瑰社區福德宮從聖誕當日早上9點開始提供借發財金服務，民眾只要擲筊得到神明同意，就可以預借600 元錢母，存入使用中的銀行戶頭以求財源廣近。

邱天相說，祈求生意興隆的民眾，可準備蘋果、鳳梨、香蕉、柑橘、金桔等水果，代表平安旺招吉；祈求升遷者，可拜蘿蔔糕象徵好彩頭，水果可挑香蕉、梨子、甘蔗及鳳梨，台語諧音為「招你來吃旺」，一般供品建議發糕、紅龜粿及帶殼龍眼乾，分別代表發財、安居樂業及有福德。

板橋埤墘福德宮總幹事林進明表示，有民眾相信土地公的坐騎虎爺主偏財會咬錢，常常祭拜土地公後，會準備生雞蛋、生肉等生食祭拜虎爺，祈求財運滾滾來。