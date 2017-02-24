同婚未納新會期 聶永真飆髒話「你們要不要去X」

2017-02-24 15:46

〔即時新聞／綜合報導〕行政院昨召開行政立法協調會，討論新會期法案，不過，同婚修法卻未納入；這讓設計師聶永真忍不住氣到飆髒話！

對於外界關注的同婚法案卻未被列入，行政院發言人徐國勇表示，同婚《民法》版本已經送出委員會，由於總統府即將搭建正反雙方溝通平台，同婚法案將等挺同、反同團體經過充分溝通對話後，再另外列入優先法案當中。

這樣的回覆，讓聶永真破口大罵「X你們要不要去X！」聶永真在臉書發文，質疑「兩個相愛想結婚的人，得先去跟反對他們結婚的陌生人溝通」。

網友也感嘆，「同性戀同享婚姻制度保障是基本人權，保障基本人權是國家、立法者的責任與義務，還需要社會溝通？！」「選前跟孩子走。選後跟基督教走」。

此次新會期，年金改革相關法案被列為最優先項目，另還包括前瞻基礎建設特別條例、稅改、老屋重建等都更相關條例、促進轉型正義條例等，共40條優先法案。