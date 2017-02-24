又來了！中彰10萬戶大停水 民眾罵翻

今天北彰化再度大停水，民眾提水桶到水槽處取水，對於一再停水抱怨連連。（記者湯世名攝）

2017-02-24 12:30

〔記者湯世名／彰化報導〕又來了！大台中繼東區水管被挖破損，停水36小時後，昨天又因北屯區管線漏水再停水30小時，包括中彰地區10萬戶再度大停水，其中北彰化有逾6萬戶將停水到明天早上11點，自來水公司今天再度於北彰化放置28座大型水槽供民眾取水，民眾對於短短數日內2度停水破口大罵，不少居民在取水時都直呼「太離譜了！」

這次停水區域包括彰化市、花壇鄉白沙、岩竹等村，以及鹿港鎮頂番、頭崙、溝墘等里，影響戶數高達逾6萬戶。自來水公司第11區管理處，今天上午在彰化市的管理處、華陽市場對面、延平公園、建寶里介壽南路34號旁、縣府停車場、泰和派出所、進德路與竹和路路口、彰化高工 門口、金馬停車場門口、彰泰國中、泰和國小、彰興國中、彰德國中、彰興國中、建寶里介壽南路14巷34號旁、彰化縣政府停車場旁、泰和派出所、進德路與竹和路口、彰化高工、金馬停車場門口、彰泰國中、泰和國小、玉皇宮、7-11彰德門市、廣鳳宮、陽明國中前、世華銀行彰化分行旁，以及和美鎮庚新診所前，共放置28座大型水槽供民眾取水。

彰化市長邱建富今天一早就到各地水槽處巡視民眾取水狀況，有民眾出動一家老小人手拿著空桶前來取水，民眾看到他都抱怨說「前兩天才停水，好不容易水來了，怎麼今天又停水了？」還有民眾大罵說「太離譜了，短短數日連續兩次停水，水公司到底在搞什麼飛機？」邱建富也忙著按奈居民的心情，他並要求水公司應在查明狀況後，盡力搶修並提早恢復供水。

水公司第十一區管理處副處長許端銘表示，這次中彰大缺水，肇因於台中市北屯區軍功路管線漏水，第三供水區再度停水30小時，連帶造成北彰化停水，他們已在北彰化設置大型水槽供民眾取水，預計明天上午11點就可恢復供水，請民眾見諒。

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