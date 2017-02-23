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高市第16家 茄萣老人日照中心今揭牌

2017-02-23  21:21

〔記者方志賢／高雄報導〕高市社會局輔導南市私立荷園社福慈善基金於茄萣區辦理的全市第16家老人日間照顧中心，今舉行揭牌儀式，市長陳菊致詞表示，茄萣區老人比率高達15.5%，比全市平均值還高，市府會持續於各區佈建長照資源，就近提供社區民眾長照服務。

茄萣日間照顧中心位於在茄萣區鄉間中，可收托30名長輩，由荷園社福基金會自行購地規劃設計，高市社會局輔導及補助，為了讓長輩有「家」的感覺，參考日本長照設計，整體建物以木作取代冰冷的磚磁地面，利用大片窗台設計，加上內部採挑高處理，讓陽光可直接照進日照中心。

茄萣日照中心設有多功能活動空間、開放式廚房、無障礙衛浴，並有文康、復健器材及交通車等，讓長輩白天來日照中心接受服務，參與多元的健康促進活動、復健活動、中午用餐、生活照顧等，傍晚傍晚返家，享受天倫之樂。

社會局表示，長期照顧服務法即將在今年6月實施，因應高齡人口急速增加，為照顧更多長輩，目前高雄市已有4家多元照顧服務中心、4處家庭托顧、32家居家服務單位、33處日間托老服務、155間長期照顧機構及16家日間照顧中心，另籌備三民、梓官區日間照顧中心，將於3月完成揭牌。

高市日照中心目前可收托539位長輩，收托率為63%，社會局持續輔導民間單位於各區投入日間照顧行列。如有日間照顧服務需求的市民，可洽詢社會局老人福利科3373376。

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  • 高市第16家老人日照中心，茄萣日照中心今揭牌，市長陳菊主持揭牌。（社會局提供）

    高市第16家老人日照中心，茄萣日照中心今揭牌，市長陳菊主持揭牌。（社會局提供）

  • 高市第16家老人日間照顧中心，茄萣日照中心今揭牌。（社會局提供）

    高市第16家老人日間照顧中心，茄萣日照中心今揭牌。（社會局提供）

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