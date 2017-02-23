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遲到半世紀 成大3政治受難生228前夕領畢業證書

2017-02-23  17:15

［記者劉婉君／台南報導］民國40年代白色恐怖到60年代初期戒嚴威權時期，台灣許多年輕師生因遭整肅，被迫離開校園，並蒙受牢獄之災，位在南台灣的國立成功大學，目前已知於民國60年至62年間，也有11名政治受難學生，其中有4人畢業，7人被迫中斷學業，在228前夕，校方今天補發畢業證書給其中3人。

成大化工系57年入學的馬來西亞僑生陳欽生，民國60年時，遭到無端羅織罪名，指其涉及台南美國新聞處爆炸案，在租屋附近的育樂街被調查局逮捕，後來轉以參加馬來西亞共產黨入罪，逮捕期間遭到刑求，最後被判刑12年。

民國61年，當時部分學生籌組成大共產黨，交管系56年入學的吳榮元及交管系57年入學的吳俊宏，於隔年被捕，以意圖顛覆罪名送警總軍法處，吳榮元被判處死刑、吳俊宏15年，該事件引起國際關注，最後吳榮元改判為無期徒刑。

3人今天下午4時重回成大，成大校長蘇慧貞在創校時的校長室，也是今天成功校區博物館的2樓，將畢業證書補發給3人。

當年已從成大外文系畢業的鄧伯宸，也因在學時常與成大共產黨員往來，而被判感化教育，今天也回到母校觀禮。

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  • 成大校長蘇慧貞（中）補發畢業證書及紀念品給吳俊宏、吳榮元（左2、3）、陳欽生（右3），以及當時已畢業的鄧伯宸（右2）。（記者劉婉君攝）

    成大校長蘇慧貞（中）補發畢業證書及紀念品給吳俊宏、吳榮元（左2、3）、陳欽生（右3），以及當時已畢業的鄧伯宸（右2）。（記者劉婉君攝）

  • 民國57年入學的馬來西亞僑生陳欽生，本應在4年的大學生涯後領得這紙畢業證書，卻因白色恐怖遭構陷入罪，這張畢業證書整整遲到45年。（記者劉婉君攝）

    民國57年入學的馬來西亞僑生陳欽生，本應在4年的大學生涯後領得這紙畢業證書，卻因白色恐怖遭構陷入罪，這張畢業證書整整遲到45年。（記者劉婉君攝）

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