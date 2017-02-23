平穩市場蔬果供需 農委會、勞動部合作建網室

農委會農糧署為了平穩每年颱風季後的蔬果供需問題，從今年開始以5年、2000公頃、70億元的計畫，要輔導農民多多利用溫網室從事耕作。（記者黃美珠攝）

2017-02-23 17:52

［記者黃美珠／關西報導］為了穩定每年颱風季後的市場蔬果供需，農委會農糧署跟勞動部勞動力發展署合作，以5年、2000公頃、補助農民70億方式，引進營造、工程等跨域業者以及待業人力，協助農民多多搭建溫網室從事農耕，並輔導已搭建簡易型的溫網室農友更新成為抗風能力更強的溫網室，希望藉此抗颱，減少每年風災後的蔬果損害。

這兩個單位為了前述目標，近期聯手針對：具有工程專業的新導入營造、土木包工、工程行業者，或現有溫網室業在職人員或培訓幹部，以及待業、新進者這3類對象，開辦套裝課程做在職或職前訓練。

其中針對第1類人員的課程今天在新竹縣關西鎮的高平農場舉行開訓典禮，勞動部勞動力發展署署長黃秋桂親自到場主持，隨即利用該農場已有的溫室進行相關教學，總共有來自全國的16名工程相關業者報名參加。

農糧署表示，溫網室這類「設施型」的農業，比較能減緩極端氣候對農業經營的風險。不過目前國內農友所建置的溫網室多半是簡易型的，抗風能力比較弱，面對颱風相對容易倒塌造成農損。所以在輔導重建和新建的過程中，他們推出5年、70億的計畫，希望在全國建置出2000公頃的溫網室，栽種各類的農作物，減少風力對農作的損害。

不過，因為溫室的搭建和一般建物不一樣，所以也需要營建工程人才的跨領域投入，才會舉辦前述研習課程。

他們初步評估，前述鼓勵設施型農業政策一旦完成，可望颱風過境後1週，台北的生鮮蔬果仍可以正常供應無虞。

即日起，有興趣的農友們可以透過農會、縣市政府、或該署在各縣市的辦事處提出申請，爭取補助興建溫網室。

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農委會農糧署為了平穩每年颱風季後的蔬果供需問題，從今年開始以5年、2000公頃、70億元的計畫，要輔導農民多多利用溫網室從事耕作。（記者黃美珠攝）

勞動部和農委會合作，把跨域的工程人才、或是閒置、待業中的人力一起透過課程訓練導入農業，協助農民發展溫網室耕作，以平穩颱風季後的蔬果供需問題。（記者黃美珠攝）