智慧城市展 基隆首度參展
基隆市長林右昌（中）、教育處長陳素芬（左）前往參觀智慧城市展，林右昌到基隆館前參觀。（記者俞肇福攝）
〔記者俞肇福／基隆報導〕2017智慧城市展在南港展覽館展出，基隆市首次參展和大家分享2年來推展成果，基隆市長林右昌今天（23日）帶領市府局處首長參訪，瞭解先進國家和城市智慧發展趨向與現況；政務委員張景森肯定基市府的努力，希望早日成為真正的智慧城市。
基隆館現場實體展示消防局榮獲2017智慧城市展創新應用獎「智慧緊急救護系統」外，並有教育處「智慧教育」、產業發展處「智慧商圈」、交通旅遊處「智慧交通平台」及基隆旅遊APP等成果發表，提供體驗設施，吸引民眾駐足體驗。
基隆市長林右昌與政務委員張景森參觀智慧教育展示區，瞭解基隆市教育處推展樂學卡、視訊線上教學及由小學生所設計的3D動力船等成果，接著到消防局展示區，林右昌與張景森先後試戴智慧眼鏡，都對這項新穎智慧科技給予高度肯定。
張景森說，看到基隆市將智慧科技應用在緊急救護系統上，有了很好的成果；另外在智慧教育方面，基隆有很多作為，未來應全新投入，他希望基隆在未來幾年內，蛻變城市生活風貌，引入智慧科技成為真正的智慧城市。
林右昌指出，這是基隆市首次參加智慧城市展，展出基隆在智慧消防、救災、救護、教育與交通領域的新思維、新作法，並獲得「2017年ICF全球SMART21智慧城市」殊榮。
林右昌說，接下來重點放在推動智慧教育，把有限資源作最大發揮，救護與居家安全是未來努力項目。智慧停車不需用到市府預算，現透過委外廠商投資建設新穎停車場，包括東岸及信二路停車場會是智慧化先進的停車空間。
林右昌還參觀荷蘭智慧城市貨櫃展區，對於貨櫃內展示各項智慧城市科技，特別是荷蘭鹿特丹GRT系統及阿布達比馬斯達爾城PRT系統，不但運具小巧且設計感，低成本環保低碳，運能功效優化，可帶動城郊均衡發展的智慧快速交通系統，感到濃厚的興趣，希望未來有機會到基隆巡展，作為智慧交通升級的借鏡。
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