273塊花磚局部原貌重現 台東「洞洞館」變五星旅店

2017-02-23 15:32

〔記者黃明堂／台東報導〕台東市新生路與博愛路口的「洞洞館」，存在台東人的記憶已有半世紀，3年前拆除後，由業者興建五星級旅館，但保留了273塊洞洞磚，原地局部重現，藉以連結台東人的歷史記憶。

「洞洞館」指的是台東縣稅捐處白色舊建築，特色是牆面大量使用有孔洞的花磚，洞裡洞外都是台東的記憶，因此，3年前拆除時，曾引來地方人士發起反拆行動。

不過，原址現在重見洞洞館的樣貌，一樣的3層樓高度，過去的全白外牆，現在變成綠色系，但轉角圓弧那片白色的洞洞牆，幾乎是剪貼下來一般，新建築融入老建材，仿原貌重現。

「潮（GAYA）」飯店執行長江俊嶙表示，「洞洞館」是台東人的重要記憶，當初在拆除舊建築時，特別經過挑選，保留了273塊完整且堅固的洞洞磚，在全新的建築中，按舊有紋路，重新貼回去。新的洞洞牆共有516塊磚，因舊磚不足，以新磚替補。

江俊嶙說，飯店的主樓有10層，特別犧牲了建蔽率，讓轉角群樓維持舊洞洞館3層樓的高度，營造民眾一種洞洞館仍然存在的感受。

他指出，舊建築是由已逝建築師呂阿玉所設計，飯店已與呂家人合作，將在4月舉辦洞洞館的回顧展。